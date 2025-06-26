Колись — Ісіда, тепер — символ втечі: що означає імʼя співачки, яка підтримала Путіна

Саме ім'я, звісно, не втрачає свого первісного прекрасного значення

Ім'я Таїсія має давньогрецьке походження і трактується як "божественна", "світла" або "та, що квітне", символізуючи красу, мудрість та духовну силу. А з чим воно асоціюється в українців?

"Телеграф" розповість детальніше про значення імені Таїсія. А також чи популярне воно нині.

Імʼя Таїсія походить від слова "Таїс" (Θαΐς), що означає "та, що належить богині Ісіді" або "присвячена Ісіді". Історично це ім'я носили видатні жінки, зокрема свята мучениця Таїсія Єгипетська (IV століття), яка стала символом покаяння та духовного відродження.

В українській традиції ім'я асоціюється з такими рисами характеру, як розумність, творчість, емоційність та сильна воля. Жінки з цим ім'ям часто мають артистичні здібності та природний магнетизм.

За народними уявленнями, Таїсії зазвичай володіють яскравою харизмою та здатністю впливати на оточуючих. Вони схильні до творчості, особливо до музики та мистецтва, мають розвинену інтуїцію та емоційний інтелект.

Водночас носії цього імені можуть бути імпульсивними та прямолінійними у висловлюваннях, що іноді створює їм проблеми у стосунках. Таїсії часто прагнуть до лідерства та визнання, мають сильний характер і не люблять підкорятися авторитетам. Їм притаманна амбіційність, але також і схильність до драматизму та емоційних перепадів.

Однак в останні роки це ім'я набуло неоднозначних асоціацій через скандальну постать Таїсії Повалій — колишньої української співачки, яка після початку війни втекла до Росії. Повалій, яка раніше виконувала українські пісні та вважалася частиною української культури, тепер виступає на російських сценах, співає для окупантів і публічно висловлюється про "перемогу Росії".

Таїсія Повалій

Ця зрада викликала обурення серед українців і змусила багатьох переосмислити ставлення до публічних осіб, які носять це ім'я, хоча саме ім'я Таїсія, звісно, не втрачає свого первісного прекрасного значення.

Раніше "Телеграф" писав, якими іменами українських героїв росіяни називатимуть своїх дітей.