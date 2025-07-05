Якщо не допомогти огіркам, буде лише пустоцвіт. Що зробити для щедрого врожаю

Основний прийом – видалення верхівки центрального стебла

Огірки ростуть практично на кожному городі, для щедрого врожаю їм необхідний правильний догляд. Інколи на кущах виникає багато пустоцвіту, розповідаємо, як його позбутися.

Що таке пустоцвіт на огірках

Пустоцвіт – це чоловічі квітки огірків, які не здатні до утворювання плодів. У бджолозапильних сортів на центральному стеблі формуються переважно чоловічі квітки. Їх можна розпізнати за тонкою ніжкою. З такої квітки ніколи не народиться огірок, адже плоди утворюються виключно на жіночих квітках.

Пустоцвіт має тонку ніжку

Чому з'являється пустоцвіт

Є кілька факторів, які сприяють утворенню пустоцвіту на бджолозапильних сортах. Зокрема це:

температурні стреси (коливання від +5°C до +15°C)

надмірна вологість або пересихання ґрунту

нестача поживних речовин

загущеність посадок

Як зменшити кількість пустоцвіту на огірках

Прищипування верхівки. Основний прийом – видалення верхівки центрального стебла. Це стимулює утворення бічних пагонів, на яких формуються переважно жіночі квітки.

Оптимальна відстань. Важливо, щоб кожний кущ мав достатньо життєвого простору. Гарне освітлення та провітрювання забезпечать міжряддя 80-90 см, а відстань між кущами 50-70 см.

Контрольований стрес. Треба пропустити один-два поливи. Короткочасна "посуха" змушує рослину утворювати більше жіночих квіток для збереження виду.

Органічне підживлення. Під час плодоношення огірків вони мають отримувати збільшену концентрацію органічних добрив. Використовуйте настій курячого посліду (0,75 л на 10 л води), трав'яні настої (1,5 л на 10 л води), попіл (2 склянки на 10 л води).

Мінеральні добрива. Щоб зменшити кількість пустоцвіту, використовуйте монофосфат калію (15 г), аміаку (2 ст. ложки) та бурштинової кислоти (2 г) на 10 л води. Це стимулює утворення зав'язі.

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