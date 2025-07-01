Огірки виростуть великими та хрусткими: чим їх треба підживити
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Прості правила допоможуть отримати великі та хрусткі плоди
Огірок — це популярний овоч, який чимало городників вирощують самостійно. Адже вони не вимагають багато догляду та особливих умов. Водночас є певні особливості, які допоможуть вам отримати великий урожай.
Видання Actualno.com зібрало кілька порад, як краще вирощувати огірки, аби плоди були великими та смачними.
Як виростити великі та хрусткі огірки
- Саджайте огірки на сонячних і захищених від вітру місцях. При цьому ділянка має добре провітрюватися.
- Не садіть огірки біля помідорів і картоплі, бо вони можуть переносити хвороби і шкідників.
- Мульчування землі під огірками перегноєм покращить її стан. Тоді овочі швидше будуть рости.
- Огірки потребують регулярного поливу. Вологість землі має становити 75-85%, аби овочі росли та розвивалися. Інакше листя буде сохнути, а плоди будуть гіркими. Важливо поливати овочі відстояною водою, бо від холодної можуть з'явитися хвороби.
- Аби повітря краще доходило до огірків, прополюйте землю та розпушуйте її. Але будьте обережними, аби не пошкодити корені.
- Не забувайте про хороші добрива. Одним із найефективніших засобів для огірків є борна кислота. Пропорція — 1 чайна ложка речовини на 10 літрів води. Потрібно використовувати гарячу воду, бо вона розчиняється лише в такій. Найдієвішим буде обробляти огірки поза коренем, бо тоді рослини швидше поглинатимуть речовини.
- Після того, як огірки почали цвісти, треба підживити їх калійними добривами. Пропорція — 20 грамів на 10 літрів води, від чого плоди швидше дозріватимуть.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити великий урожай помідорів. Їх треба полити одним простим розчином.