Огірки виростуть великими та хрусткими: чим їх треба підживити

Прості правила допоможуть отримати великі та хрусткі плоди

Огірок — це популярний овоч, який чимало городників вирощують самостійно. Адже вони не вимагають багато догляду та особливих умов. Водночас є певні особливості, які допоможуть вам отримати великий урожай.

Видання Actualno.com зібрало кілька порад, як краще вирощувати огірки, аби плоди були великими та смачними.

Як виростити великі та хрусткі огірки

Саджайте огірки на сонячних і захищених від вітру місцях. При цьому ділянка має добре провітрюватися.

Не садіть огірки біля помідорів і картоплі, бо вони можуть переносити хвороби і шкідників.

Мульчування землі під огірками перегноєм покращить її стан. Тоді овочі швидше будуть рости.

Огірки потребують регулярного поливу. Вологість землі має становити 75-85%, аби овочі росли та розвивалися. Інакше листя буде сохнути, а плоди будуть гіркими. Важливо поливати овочі відстояною водою, бо від холодної можуть з'явитися хвороби.

Огірки потребують достатньо поливу, фото Freepik

Аби повітря краще доходило до огірків, прополюйте землю та розпушуйте її. Але будьте обережними, аби не пошкодити корені.

Не забувайте про хороші добрива. Одним із найефективніших засобів для огірків є борна кислота. Пропорція — 1 чайна ложка речовини на 10 літрів води. Потрібно використовувати гарячу воду, бо вона розчиняється лише в такій. Найдієвішим буде обробляти огірки поза коренем, бо тоді рослини швидше поглинатимуть речовини.

Після того, як огірки почали цвісти, треба підживити їх калійними добривами. Пропорція — 20 грамів на 10 літрів води, від чого плоди швидше дозріватимуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити великий урожай помідорів. Їх треба полити одним простим розчином.