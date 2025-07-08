Білий наліт на листі кабачків може занапастити весь урожай: як боротися з борошнистою росою

Це захворювання послаблює рослину і може призвести до втрати врожаю

Кабачки — улюблений овоч багатьох дачників та городників. Він досить невибагливий у вирощуванні і часто радує щедрим урожаєм. Однак, якщо помітили на листі кабачків білий наліт — настав час бити на сполох, адже це грибкове захворювання з яким треба боротися.

"Телеграф" розповість, чому з’являється цей білий наліт на кабачках і як із ним боротися народними засобами.

Борошниста роса на кабачках — як боротися?

Білий наліт, який ви могли бачити на листі та стеблах кабачків у вашому городі – це борошниста роса. Грибкове захворювання, яке вражає рослини кабачків у період цвітіння, пише actualno.com.

Борошниста роса покриває листя кабачків у період цвітіння

Найчастіше це захворювання з’являється через надлишок вологи в грунті та погану вентиляцію заростей кабачків. Якщо нічого не робити з цим білим нальотом, листя почне жовтіти і всихати, а врожайність кабачків сильно впаде.

Боротися з борошнистою росою можна і треба. Перше, що належить зробити, це зірвати вже пошкоджене листя, що всихає, а решту рослини обприскати молочною сироваткою. Для цього 100 мл сироватки розведіть в 1 літрі води і обробіть кабачки.

Також обприскати овоч можна відваром пижми (50 г сухої трави на 1 літр води, кип’ятити 30 хвилин і використати в охолодженому вигляді). Для обробки кабачків від білого нальоту підійде розчин кальцинованої соди з милом (10 грам соди 2 літри мильної води).

Раніше "Телеграф" розповідав, якщо не зробите це під час цвітіння кабачків, можете втратити врожай. Як запобігти пустоцвітам.