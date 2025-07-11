Прямо на пляжі в Одесі влаштували екстремальне шоу (відео)

Акробатка майже весь час була вниз головою

В одеському елітному пляжному клубі IBIZA, де попри війну, люди запалюють на повну та проходять виступи зірок, влаштували нове екстремальне шоу.

Відповідне відео опублікував місцевий Telegram-канал "Одеса INFO". Організатори не відчувають нестачі в креативі.

Над пляжем на кріпленнях підвісили величезного різнобарвного папугу, а вже до нього – обруч на резинках. На цій конструкції акробатка показала екстремальний танець під музику.

Майже весь час у повітрі вона висіла вниз головою. Дівчина продемонструвала свій прекрасний шпагат та привабливу пластику. Від її рухів і, мабуть, морського вітру, вся конструкція разом із папугою, рухалася у повітрі та не створювала відчуття сталості.

Нагадаємо, 27 червня 2025 року в "Ібіці" в Аркадії VERKA SERDUCHKA & BAND виступали з новою програмою. Світлове шоу, яскраві костюми та безліч гостей, попри велику вартість квитка — від 1500 гривень.

Люди танцювали до упаду, а клуб був заповнений повністю. Тоді ще колишній мовний омбудсмен Тарас Кремінь провів перевірку концерту Андрія Данилка через російськомовні пісні, але визнав, що закон не забороняє їх виконання.