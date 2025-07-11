Прямо на пляже в Одессе устроили экстремальное шоу (видео)

Акробатка почти все время находилась вниз головой

В одесском элитном пляжном клубе IBIZA, где несмотря на войну, люди зажигают по полной и проходят выступления звезд, устроили новое экстремальное шоу.

Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал Одесса INFO. Организаторы не испытывают недостатка в креативе.

Над пляжем на креплениях подвесили огромного разноцветного попугая, а уже к нему – обруч на резинках. На этой конструкции акробатка показала экстремальный танец под музыку.

Практически все время в воздухе она висела вниз головой. Девушка продемонстрировала свой прекрасный шпагат и привлекательную пластику. От ее движений и, вероятно, морского ветра, вся конструкция вместе с попугаем, двигалась в воздухе и не создавала ощущения устойчивости.

Напомним, 27 июня 2025 в "Ибице" в Аркадии VERKA SERDUCHKA & BAND выступали с новой программой. Световое шоу, яркие костюмы и множество гостей, несмотря на немалую стоимость билета — от 1500 гривен.

Люди танцевали до упаду, а клуб был заполнен до отказа. Тогда еще прежний языковой омбудсмен Тарас Креминь провел проверку концерта Андрея Данилко из-за русскоязычных песен, но признал, что закон не запрещает их исполнение.