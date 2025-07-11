Працював навіть під час заборони алкоголю Горбачовим: як виглядав бар "Затишок" у Харкові

Це було популярне місце для зустрічей за келихом вина чи коньяку

В Україні було чимало цікавих місць, які мали популярність у минулому столітті. Там збиралися цілі покоління, де обговорювали свої справи після робочих буднів. Йдеться про бар "Затишок" у Харкові, де місцеві насолоджувалися різноманітними алкогольними напоями.

На вулиці Сумській, 6 у Харкові, одразу біля магазину "Соки-води", був вхід у напівпідвал. У 70-80-х роках минулого століття там працював бар "Затишок". Про це місце добре знала місцева інтелігенція, яка збиралась там відпочивати.

Спускаючись сходами, до відвідувачів долинали п'янкі аромати вишуканих напоїв, зокрема кримського вина і коньяку. Тут зустрічалися за келихами представники різних верств суспільства: як студенти і професори, так і поети, артисти й чиновники.

Бар "Затишок" у Харкові було популярним місцем, фото з мережі

Навпроти сходів працював відділ, де продавали пляшки з особливими винами. Одним із таких було "Чорний лікар" – червоне вино, виготовлене у Криму. У Харкові такий вид вина продавали лише у "Затишку", але із націнкою.

Праворуч діяв відділ, де можна було замовити келих вина чи коньяку і насолодитися напоєм за барною стійкою. Місць для сидіння там не було передбачено, тож відвідувачі стояли, смакували винами, коньяком і обговорювали життя. А от ліворуч від входу продавали закуски до алкогольних напоїв, які теж куштували стоячи. Також у цьому місці дозволяли палити.

У цьому приміщенні був бар "Затишок", фото "Вікіпедія"

Відомо, що кожен келих напою був дорожчий, ніж у магазині, близько на 20 копійок. Це було доволі дорого на той час, тож таке задоволення могли собі дозволити лише забезпечені люди. Вино чи коньяк наливали через мензурку, тому не долити тут не могли.

Довго стояти у "Затишку" було некомфортно, тому у цьому барі проводили десь годину-півтори. А родзинкою місця було те, що тут за келихом можна було зустріти місцеву інтелігенцію, котра розслаблялась, смакуючи ароматні напої. Щоправда, піднятися після цього по сходах було складно.

Цікаво, що бар продовжував працювати навіть у період антиалкогольної кампанії у 80-х, запровадженої лідером СРСР Михайло Горбачовим. Однак після розпаду СРСР його закрили. Зараз у цьому місці працюють різні магазини.

Зараз у цьому місці працюють магазини, фото "Вікіпедія"

Тут можна побачити вхід до колишнього "Затишку", скриншот з Google-вулиць

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