Посадіть ці овочі до кінця липня, щоб узимку насолодитися рясним урожаєм

Посадіть їх зараз — і до зими у вас будуть свіжі овочі і зелень

Вирощування овочів повинно приносити радість цілий рік. Навіть у теплі місяці можна запланувати збирання найсмачніших домашніх овочів, якими можна насолоджуватися всю зиму.

Звичайно, наявність теплиці — це перевага, але не всі культури, які дають урожай у холодні місяці, потрібно вирощувати у приміщенні. Про це пише actualno.

Багато овочів можна садити в липні. Багато хто з них швидко зростає, і їх можна сіяти для збирання врожаю пізно влітку або восени. Розповідаємо про овочі та зелень, які можна посадити до кінця липня, щоб насолоджуватися ними у холодні місяці.

Які овочі найкраще садити у липні

Капуста

Можна посадити два типи капусти. Перший варіант — розсада зимової капусти із щільними качанами, стійка до морозів, яку збирають із листопада. Другий — посів ярої капусти з пухким листям, урожай якої дозріває до кінця зими. Насіння ярої капусти сіють у приміщенні, а через місяць пересаджують у відкритий ґрунт.

Зимові салати

Зимовий салат, наприклад маїсовий латук, — холодостійкий овоч, що швидко росте, з горіховим смаком. Його можна вирощувати у теплиці або на відкритому повітрі. Посійте насіння в модульні лотки в приміщенні, а наприкінці літа пересадіть розсаду в ґрунт — це покращить схожість і захистить молоді рослини від равликів.

Фото: freepik

Зимова редька

Зимовий редис — недооцінений, але цінний осінній овоч. Сорти на зразок дайкона і чорної редьки більші і м’якіші на смак. Їх сіють у відкритий ґрунт у липні, заглиблюючи насіння на 1,25 см і проріджуючи до 10 см між рослинами. Ґрунт важливо тримати помірно вологим. Урожай можна збирати вже за 10 тижнів, а коренеплоди залишити в землі під шаром соломи — вона захистить їх від заморозків.

Ріпа

Ріпа — невибаглива та універсальна овочева культура із сімейства хрестоцвітих, що цінується за солодкі, трохи землисті коренеплоди. Їх можна їсти навіть сирими. Ранні сорти готові до збирання вже через 6 тижнів, особливо хороші у свіжому вигляді, а більші та пізніші підійдуть для зимового зберігання. Насіння висівають у липні рядами з інтервалом 25 см, проріджуючи до 10 см. Щоб одержувати врожай довше, сіють повторно. Дозріває ріпа за 10-12 тижнів. Морозостійкі сорти можна залишити у ґрунті під укриттям або викопати та зберігати в ящиках.

Капуста кейл (кале)

Фото: freepik

Ідеальний овоч для зимового вирощування: мороз робить її листя солодшим. Урожай можна збирати всю зиму та весну, поступово зрізаючи листя. У липні сіють будь-які сорти. Насіння висівають прямо в пухкий, зволожений ґрунт і захищають від равликів. Кале добре росте і в горщиках: просто поставте контейнер на сонце, і до зими отримаєте багатий урожай.

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