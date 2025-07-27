Це не жарти: як уберегти собак від серйозних небезпек влітку

Цей сезон несе три великі загрози для чотирилапих

Здавалося б, літо – найблагодатніший час для собак та їхніх власників: довгий світловий день, прогулянки на природі з великою кількістю зелені, активні ігри на свіжому повітрі та купання у водоймах. Та й взагалі не натягувати щодня куртку чи светр на свого вихованця – вже полегшення.

Однак саме цього сезону тварин підстерігають серйозні небезпеки, які можуть завдати шкоди здоров’ю. "Телеграф" вирішив розповісти про головні ризики для "хвостиків".

Кліщі

Сезон кліщів починається навесні приблизно у квітні, проте цього року це трапилося раніше у зв’язку з теплою зимою. Вже у березні власники собак знімали з вихованців до десятка цих павукоподібних. Вони небезпечні для людей і тварин, проте більше для собак, ніж для кішок.

Сам укус кліща рідко викликає серйозні проблеми — зазвичай обмежується легким запаленням чи невеликим нагноєнням. Справжню небезпеку становлять не самі паразити, а інфекції, які можуть передавати. Деякі з них є вкрай небезпечними і можуть призвести до загибелі: піроплазмоз (бабезіоз), хвороба Лайма, анаплазмоз, ерліхіоз.

Кліщ є переносником смертельних захворювань

Після укусу кліща собака може стати млявим, сонним, відмовитися від їжі. Тривожні симптоми піроплазмозу виявляються не відразу — через 3-5 днів може потемніти сеча, а слизові оболонки стають блідими або жовтуватими.

Не кожен кліщ заражений. Вуличних собак часто кусають десятки паразитів без наслідків. Але достатньо одного кліща-переносника, щоб життя тварини опинилося під загрозою. Якщо кліщ передав інфекцію, рахунок йде на дні, і зволікати в жодному разі не можна.

Після укусу кліща собака може стати млявим

Як захистити

Після кожної прогулянки потрібно ретельно оглядати шерсть, особливо в місцях, де кліщі можуть ховатися за вухами, пахвами, в паху. Якщо паразита вдалося виявити, його необхідно акуратно видалити повністю, включаючи хоботок. Після цього слід уважно спостерігати за шкірою в місці укусу та за загальним самопочуттям вихованця.

Існує кілька способів захисту собак від кліщів. Це таблетки, краплі на загривку та спеціальні нашийники. У наш час власники собак частіше використовують таблетки, дозування розраховується відповідно до ваги тварини.

Важливо стежити за термінами дії засобів, що використовуються. Краще записувати їх на листочку і регулярно туди заглядати. Якщо забути вчасно дати таблетку або змінити нашийник, може статися лихо.

У черзі до ветеринара ми виявили жінку з милим шпицем на прізвисько Тихон. "Хвостик" був надто спокійним і навіть млявим.

"Після укусу минуло вже два місяці, лікуємося досі. Аналізи ніяк не можуть прийти в норму. У нього слабкість і поганий апетит. Його тоді ледве врятували. Я просто забула поміняти нашийник. Торік з нього теж знімали кліща в листопаді. Тоді пронесло, він був незаразний", — розповідає власниця Тихона.

Деякі собаководи вважають, що у липні немає небезпеки підчепити кліща, але це не так. Хоча ці павукоподібні справді не настільки активні у спеку як навесні, така ймовірність все одно існує приблизно до листопада. Зараз вони не накидаються на тварину десятками, але ж достатньо одного.

Устюг

Ще одна не так широко відома небезпека, яка підстерігає чотирилапих у літній період – це устюг чи остюк. Гострі колоски чіпляються за шерсть тварин і легко проникають під шкіру. Найбільша загроза полягає в тому, що коли собака рухається, частка трави теж починає рухатися, проникає під шкіру, в м’язи, і може швидко виявитися досить глибоко.

Устюг може потрапити в будь-яку частину тіла собаки, хоча частіше це все-таки лапи. Однак трапляються випадки, коли вони проникають у тулуб і навіть голову: вуха, ніс, рот та очі.

Устюг несе загрозу для собак

Власниця йоркширського тер’єра на прізвисько Фелікс розповіла нам, що місяць тому її вихованець постраждав від устюга. Нині вони продовжують лікування.

"Мене попереджали про це, але я якось не звернула уваги. Увечері хвилин через 15 після прогулянки Фелікс почав гасати по квартирі. Коли я його зловила, побачила, що одне око закрите, а з-під повіки тече щось червоне, схоже на кров", — розповіла Маргарита.

Жінка витягла одразу три остюки з ока тварини, а наступного дня вони з собакою вирушили до клініки. З’ясувалося, що пошкоджено рогівку. Побачивши стан ока, фахівець призначив лікування на 3 місяці наперед. Проте вже за тиждень з’ясувалося, що лікування можна скоротити до 1,5 місяця. Швидше за все, причина швидкого одужання – молодий вік пса, якому всього 1 рік.

"Тепер я гуляю з ним тільки тротуаром. Скрізь, де росте трава, я бачу устюг. Комунальники перестали косити траву ще на початку літа, а коли косили, то не прибирали скошену траву з газону. Тому ось так — на траву його не пускаю", — сказала жінка.

Як захистити

На відміну від кліщів повністю захистити тварину від остюка практично неможливо. На прогулянках потрібно уважно стежити за покриттям, яким гуляє собака, особливо якщо в цих місцях небезпечна трава досить поширена.

Варто зазначити, що поки рослини молоді, вони не становлять загрози. А ось з липня якраз починається сезон, коли колоски дозріли та можуть впиватись у тіло своїми гострими частинами.

Зазвичай їх багато там, де трава не скошена, тому такі місця слід оминати. Деякі собаководи радять одягати легкий літній одяг та взуття для захисту від устюга хоча б деяких частин тіла.

Після прогулянки потрібно уважно оглянути шерсть чотирилапого та одразу видалити все, що до неї причепилося. Влітку собак стрижуть коротше, у тому числі, щоб це зробити простіше.

Якщо вчасно побачити остюк, його можна видалити. Зазвичай він дуже швидко йде глибше і краї рани стуляються. У такому разі може допомогти лише ветеринар.

Перегрів

Перегрів такий небезпечний саме для собак, тому що вони не пітніють як люди. Вони регулюють температуру тіла іншим способом – через дихання та слиновиділення, і, здається, така система працює гірше, ніж людська.

Збільшення температури тіла у собак може призвести до пошкодження внутрішніх органів, а також розвитку небезпечних станів, таких як тепловий удар і зневоднення. Набряк мозку, судоми, порушення серцевого ритму, шок, кома і навіть смерть – все це може статися, якщо собаці при перегріві не надати своєчасну допомогу.

Як захистити

1. Вибирайте правильний час для прогулянки

Найбезпечніші години для прогулянок — це ранок до 9:00 і вечір після 19:00, коли сонце вже не настільки активно.

2. Слідкуйте за покриттям під лапами

Перед тим як вирушити на прогулянку, торкніться рукою асфальту. Якщо вам палко – значить, і собаці буде неприємно. Влітку краще гуляти травою, у тіні або в парках. Для додаткового захисту можна використовувати спеціальні черевики або захисний бальзам для лап.

3. Носіть із собою воду

Пляшка води для "хвостика" – обов’язковий атрибут літньої прогулянки. Пропонуйте воду під час зупинок і не забувайте про переносну миску. Деякі собаки також охоче п’ють із фонтанчиків у парках, але краще мати свою чисту воду.

Щоб уберегти собаку від перегріву, носіть із собою воду

4. Не примушуйте тварину до активності

Літні прогулянки — не час для інтенсивного бігу або гри з апортом. Слідкуйте за поведінкою чотирилапого: якщо він сповільнюється, часто сідає або важко дихає — настав час повернутися додому. Найкраще у спеку — спокійна ходьба у тіні.

5. Використовуйте аксесуари для охолодження

На допомогу прийдуть охолоджувальні жилети, намордники з вентильованим дизайном, спеціальні килимки або навіть просто змочений у холодній воді рушник, покладений на спину собаки. Такі речі не замінюють обережності, але допоможуть полегшити прогулянку.

6. Не залишайте тварину на сонці та у вимкненій машині

У жодному разі не залишайте собаку прив’язаної на сонці та навіть на дві хвилини – у вимкненій машині. Якщо собаку потрібно залишити в машині, необхідно включити кондиціонер. Таке обмеження не стосується Tesla, оскільки машини цієї марки мають спеціальний режим захисту собаки від спеки.

7. Зверніть увагу на сигнал тривоги

Якщо собака дуже важко дихає, лежить і не хоче вставати, виділяє багато слини або її язик став темного кольору – це ознаки перегріву.

Що робити, якщо перегрів відбувся

Головний лікар ветеринарної клініки VET.ua Павло Люлько розповів "Телеграфу", що якщо перегрів уже стався, необхідно звернутися до ветклініки, але люди не завжди мають таку можливість. Тому потрібно вміти правильно охолодити тварину. Він зазначив, що це не просто намочити собаку, або укутати її в холодне простирадло – насамперед потрібно охолодити зони, де йде теплообмін: потилиця, пахова зона та пахви.

На вулиці впевнено тримається спека, через яку вдома створюється ефект лазні. Всі шукають варіанти, як швидко охолодитися без зайвих зусиль. У соціальній мережі ТікТок набирає популярності відео, на якому чоловік демонструє креативний спосіб охолодження, використовуючи товар, який зазвичай призначений для домашніх улюбленців.