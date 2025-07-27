Это не шутки: как уберечь собак от серьезных опасностей летом

Этот сезон несет три больших угрозы для четвероногих

Казалось бы, лето – самое благодатное время для собак и их владельцев: длинный световой день, прогулки на природе с большим количеством зелени, активные игры на свежем воздухе и купание в водоемах. Да и вообще не натягивать каждый день куртку или свитер на своего питомца – уже облегчение.

Однако именно в этот сезон животных подстерегают серьезные опасности, которые могут нанести вред здоровью. "Телеграф" решил рассказать о главных рисках для "хвостиков".

Клещи

Сезон клещей начинается весной примерно в апреле, однако в текущем году это случилось раньше в связи с теплой зимой. Уже в марте владельцы собак снимали с питомцев до десятка этих паукообразных. Они опасны для людей и животных, однако больше для собак, чем, например, для кошек.

Сам укус клеща редко вызывает серьезные проблемы — обычно всё ограничивается лёгким воспалением или небольшим нагноением. Настоящую опасность представляют не сами паразиты, а инфекции, которые они могут передавать. Некоторые из них крайне опасны и могут привести к гибели: пироплазмоз (бабезиоз), болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз.

Клещ является переносчиком смертельных заболеваний

После укуса клеща собака может стать вялой, сонной, отказаться от еды. Тревожные симптомы пироплазмоза проявляются не сразу — через 3–5 дней может потемнеть моча, а слизистые оболочки становятся бледными или желтоватыми.

Стоит отметить, что не каждый клещ заражен. Уличных собак нередко кусают десятки паразитов без последствий. Но достаточно одного клеща-переносчика, чтобы жизнь животного оказалась под угрозой. Если клещ передал инфекцию, счет идет на дни, и медлить ни в коем случае нельзя.

После укуса клеща собака может стать вялой

Как защитить

После каждой прогулки нужно тщательно осматривать шерсть, особенно в местах, где клещи могут прятаться — за ушами, подмышками, в паху. Если паразита удалось найти, его необходимо аккуратно удалить целиком, включая хоботок. После этого следует внимательно наблюдать за кожей в месте укуса и за общим самочувствием питомца.

Существует несколько способов защиты собак от клещей. Это таблетки, капли на холку и специальные ошейники. В наше время владельцы собак чаще используют таблетки, дозировка рассчитывается в соответствии с весом животного.

Важно следить за сроками действия средств, которые используются. Лучше записывать их на листочке, и регулярно туда заглядывать. Если забыть вовремя дать таблетку или сменить ошейник, может случиться беда.

В очереди к ветеринару мы обнаружили женщину с милым шпицем по кличке Тихон. "Хвостик" был слишком спокойным и даже вялым. Наталья рассказала, что в мае песика укусил клещ и заразил его бабезиозом.

"После укуса прошло уже два месяца, лечимся до сих пор. Анализы никак не могут прийти в норму. У него слабость и плохой аппетит. Его тогда еле спасли. Я просто забыла поменять ошейник. В прошлом году с него тоже снимали клеща в ноябре. Тогда пронесло, он был незаразный", – рассказывает хозяйка Тихона.

Некоторые собаководы считают, что в июле нет опасности подцепить клеща, но это не так. Хотя эти паукообразные действительно не настолько активны в жару как весной, такая вероятность все равно существует приблизительно до ноября. Сейчас они не набрасываются на животное десятками, но ведь достаточно одного.

Устюг

Еще одна не так широко известная опасность, которая подстерегает четвероногих в летний период – это устюг или остюк. Острые колоски цепляются за шерсть животных и легко проникают под кожу. Самая большая угроза заключается в том, что когда собака двигается, частичка травы тоже начинает двигаться, проникает под кожу, в мышцы, и может быстро оказаться достаточно глубоко.

Устюг может попасть в любую часть тела собаки, хотя чаще это все-таки лапы. Однако бывают случаи, когда они проникают в туловище и даже голову: уши, нос, рот и глаза.

Устюг несет угрозу для собак

Владелица йоркширского терьера по кличке Феликс рассказала нам, что месяц назад ее питомец пострадал от устюга. Сейчас они продолжают лечение.

"Меня предупреждали об этом, но я как-то не обратила внимания. Вечером минут через 15 после прогулки Феликс начал носиться по квартире. Когда я его поймала, увидела, что один глаз закрыт, а из-под века течет что-то красное, похожее на кровь", – рассказала Маргарита.

Женщина вытащила сразу три ости из глаза животного, а на следующий день они с собакой отправились в клинику. Выяснилось, что повреждена роговица. Увидев состояние глаза, специалист назначил лечение на 3 месяца вперед. Однако уже через неделю выяснилось, что лечение можно сократить до 1,5 месяца. Скорее всего причина быстрого выздоровления – молодой возраст пса, которому всего 1 год.

"Теперь я гуляю с ним только по тротуару. Везде, где растет трава, я вижу устюг. Коммунальщики престали косить траву еще в начале лета, а когда косили, то не убирали скошенную траву с газона. Поэтому вот так – на траву его не пускаю", – сказала женщина.

Как защитить

В отличие от клещей полностью защитить животное от остюка практически невозможно. На прогулках нужно внимательно следить за покрытием, по которому гуляет собака, особенно если в этих местах опасная трава достаточно распространена.

Стоит отметить, что пока растения молоды, они не представляют угрозы. А вот с июля как раз начинается сезон, когда колоски созрели и могут впиваться в тело своими острыми частями.

Обычно их много там, где трава не скошена, поэтому такие места следует обходить стороной. Некоторые собаководы советуют надевать легкую летнюю одежду и обувь для защиты от устюга хотя бы некоторых частей тела.

После прогулки нужно внимательно осмотреть шерсть четвероногого и сразу удалить все, что к ней прицепилось. Летом собак стригут короче, в том числе, чтобы это было сделать проще.

Если вовремя увидеть остюк, его можно удалить. Обычно он очень быстро уходит глубже и края раны смыкаются. В таком случае может помочь только ветеринар.

Перегрев

Перегрев так опасен именно для собак, потому что они не потеют как люди. Они регулируют температуру тела другим способом – через дыхание и слюноотделение, и, кажется, такая система работает хуже, чем человеческая.

Увеличение температуры тела у собак может привести к повреждению внутренних органов, а также к развитию опасных состояний, таких как тепловой удар и обезвоживание. Отек мозга, судороги, нарушение сердечного ритма, шок, кома и даже смерть – все это может произойти, если собаке при перегреве не оказать своевременную помощь.

Как защитить

1. Выбирайте правильное время для прогулки

Самые безопасные часы для прогулок — это утро до 9:00 и вечер после 19:00, когда солнце уже не столь активно. Избегайте выхода на улицу в обеденную жару, особенно если раскаленный асфальт — он может обжечь не только лапы, но и усилить перегрев.

2. Следите за покрытием под лапами

Перед тем как отправиться на прогулку, прикоснитесь к асфальту рукой. Если вам горячо – значит, и собаке будет неприятно. Летом лучше гулять по траве, тени или в парках. Для дополнительной защиты можно использовать специальные ботиночки или защитный бальзам для лап.

3. Носите с собой воду

Бутылка воды для "хвостика" – обязательный атрибут летней прогулки. Предлагайте воду во время остановок и не забывайте о переносной миске. Некоторые собаки также охотно пьют из фонтанчиков в парках, но лучше иметь свою чистую воду.

Чтобы уберечь собаку от перегрева, носите с собой воду

4. Не принуждайте животное к активности

Летние прогулки – не время для интенсивного бега или игры с апортом. Следите за поведением четвероногого: если он замедляется, часто садится или тяжело дышит — пора вернуться домой. Лучше всего в жару — спокойная ходьба в тени.

5. Используйте охлаждающие аксессуары

На помощь придут охлаждающие жилеты, намордники с вентилируемым дизайном, специальные коврики или даже просто смоченное в холодной воде полотенце, положенное на спину собаки. Такие вещи не заменяют осторожности, но помогут облегчить прогулку.

6. Не оставляйте животное на солнце и в выключенной машине

Ни в коем случае не оставляйте собаку привязанной на солнце и даже на две минуты – в выключенной машине. Если собаку очень нужно оставить в машине, необходимо включить кондиционер. Такое ограничение не касается Tesla, поскольку машины этой марки имеют специальный режим для защиты собаки от жары.

7. Обратите внимание на сигнал тревоги

Если собака слишком тяжело дышит, лежит и не хочет вставать, выделяет много слюны или ее язык стал темного цвета – это признаки перегрева.

Что делать, если перегрев произошел

Главный врач ветеринарной клиники VET.ua Павел Люлько рассказал "Телеграфу", что если перегрев уже произошел, необходимо обратиться в ветклинику, но у людей не всегда есть такая возможность. Поэтому нужно уметь правильно охладить животное. Он отметил, что это не просто намочить собаку, или укутать ее в холодную простыню – в первую очередь нужно охладить зоны, где идет теплообмен: затылок, паховая зона и подмышки.

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