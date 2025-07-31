Забудьте слово "привіт": як можна красиво привітатись українською

Є десятки українських вітальних конструкцій, — зібрали найкращі з них

Українська мова з кожним днем набуває все більшої поширеності та популярності як у межах України, так і за кордоном, проте не всі вважають за потрібне збагачувати свою мову, робити її різноманітною та красномовною. Для тих же, кому це все ж цікаво, "Телеграф" склав добірку вітальних фраз українською мовою, якими можна замінити слово "привіт".

Насправді слово "привіт" має праслов’янське походження і не є калькою з російської мови, адже схожі слова є не лише в російській та українській, а й в інших слов’янських мовах.

Однак якщо ви хочете урізноманітнити свою мову, то як привітання можна також використовувати такі конструкції:

вітаю;

мої вітання;

доброго ранку (не добрий ранок);

добридень або добрий день;

добривечір або добрий вечір;

здоров;

здоров'ячка;

здоровеньки були;

здрастуй;

здрастуйте;

салют;

уклін;

моє шанування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які цікаві синоніми є до слова "собутильник" в українській мові.