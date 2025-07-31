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Забудьте слово "привіт": як можна красиво привітатись українською

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Freepik/ШІ Новина оновлена 31 липня 2025, 13:44

Є десятки українських вітальних конструкцій, — зібрали найкращі з них

Українська мова з кожним днем набуває все більшої поширеності та популярності як у межах України, так і за кордоном, проте не всі вважають за потрібне збагачувати свою мову, робити її різноманітною та красномовною. Для тих же, кому це все ж цікаво, "Телеграф" склав добірку вітальних фраз українською мовою, якими можна замінити слово "привіт".

Насправді слово "привіт" має праслов’янське походження і не є калькою з російської мови, адже схожі слова є не лише в російській та українській, а й в інших слов’янських мовах.

Однак якщо ви хочете урізноманітнити свою мову, то як привітання можна також використовувати такі конструкції:

  • вітаю;
  • мої вітання;
  • доброго ранку (не добрий ранок);
  • добридень або добрий день;
  • добривечір або добрий вечір;
  • здоров;
  • здоров'ячка;
  • здоровеньки були;
  • здрастуй;
  • здрастуйте;
  • салют;
  • уклін;
  • моє шанування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які цікаві синоніми є до слова "собутильник" в українській мові.

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#Українська мова #Як правильно