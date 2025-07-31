Забудьте слово "привіт": як можна красиво привітатись українською
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Є десятки українських вітальних конструкцій, — зібрали найкращі з них
Українська мова з кожним днем набуває все більшої поширеності та популярності як у межах України, так і за кордоном, проте не всі вважають за потрібне збагачувати свою мову, робити її різноманітною та красномовною. Для тих же, кому це все ж цікаво, "Телеграф" склав добірку вітальних фраз українською мовою, якими можна замінити слово "привіт".
Насправді слово "привіт" має праслов’янське походження і не є калькою з російської мови, адже схожі слова є не лише в російській та українській, а й в інших слов’янських мовах.
Однак якщо ви хочете урізноманітнити свою мову, то як привітання можна також використовувати такі конструкції:
- вітаю;
- мої вітання;
- доброго ранку (не добрий ранок);
- добридень або добрий день;
- добривечір або добрий вечір;
- здоров;
- здоров'ячка;
- здоровеньки були;
- здрастуй;
- здрастуйте;
- салют;
- уклін;
- моє шанування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які цікаві синоніми є до слова "собутильник" в українській мові.