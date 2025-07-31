Забудьте слово "привіт": как можно красиво поздороваться на украинском
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Есть десятки украинских приветственных конструкции, — собрали лучшие из них
Украинский язык с каждым днем приобретает все большую распространенность и популярность как в пределах Украины, так и за рубежом, однако не все считают нужным обогащать свой язык, делать его разнообразным и красноречивым. Для тех же, кому это интересно, "Телеграф" составил подборку приветственных фраз на украинском языке, которыми можно заменить слово "привіт".
На самом деле слово "привіт" имеет праславянское происхождение и не является калькой с русского языка, ведь схожие слова есть не только в русском и украинском, но и в других славянских языках.
Однако если вы хотите разнообразить свой язык, то в качестве приветствия можно также использовать следующие конструкции:
- вітаю;
- мої вітання;
- доброго ранку (не доброе утро);
- добридень или добрий день;
- добривечір или добрий вечір;
- здоров;
- здоров'ячка;
- здоровеньки були;
- здрастуй;
- здрастуйте;
- салют;
- уклін;
- моє шанування.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие интересные синонимы есть к слову "собутильник" в украинском языке.