Забудьте слово "привіт": как можно красиво поздороваться на украинском

Есть десятки украинских приветственных конструкции, — собрали лучшие из них

Украинский язык с каждым днем приобретает все большую распространенность и популярность как в пределах Украины, так и за рубежом, однако не все считают нужным обогащать свой язык, делать его разнообразным и красноречивым. Для тех же, кому это интересно, "Телеграф" составил подборку приветственных фраз на украинском языке, которыми можно заменить слово "привіт".

На самом деле слово "привіт" имеет праславянское происхождение и не является калькой с русского языка, ведь схожие слова есть не только в русском и украинском, но и в других славянских языках.

Однако если вы хотите разнообразить свой язык, то в качестве приветствия можно также использовать следующие конструкции:

вітаю;

мої вітання;

доброго ранку (не доброе утро);

добридень или добрий день;

добривечір или добрий вечір;

здоров;

здоров'ячка;

здоровеньки були;

здрастуй;

здрастуйте;

салют;

уклін;

моє шанування.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие интересные синонимы есть к слову "собутильник" в украинском языке.