Укр

Забудьте слово "привіт": как можно красиво поздороваться на украинском

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Freepik/ИИ Новость обновлена 31 июля 2025, 13:44

Есть десятки украинских приветственных конструкции, — собрали лучшие из них

Украинский язык с каждым днем приобретает все большую распространенность и популярность как в пределах Украины, так и за рубежом, однако не все считают нужным обогащать свой язык, делать его разнообразным и красноречивым. Для тех же, кому это интересно, "Телеграф" составил подборку приветственных фраз на украинском языке, которыми можно заменить слово "привіт".

На самом деле слово "привіт" имеет праславянское происхождение и не является калькой с русского языка, ведь схожие слова есть не только в русском и украинском, но и в других славянских языках.

Однако если вы хотите разнообразить свой язык, то в качестве приветствия можно также использовать следующие конструкции:

  • вітаю;
  • мої вітання;
  • доброго ранку (не доброе утро);
  • добридень или добрий день;
  • добривечір или добрий вечір;
  • здоров;
  • здоров'ячка;
  • здоровеньки були;
  • здрастуй;
  • здрастуйте;
  • салют;
  • уклін;
  • моє шанування.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие интересные синонимы есть к слову "собутильник" в украинском языке.

Теги:
#Украинский язык #Как правильно