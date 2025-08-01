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Ніби переносишся в інший світ: в Україні є незвичайний кар’єр із кришталево чистою водою, як туди потрапити (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Вода тут прозора навіть на глибині десятків метрів Новина оновлена 01 серпня 2025, 12:28
Вода тут прозора навіть на глибині десятків метрів. Фото Колаж "Телеграф"

Це місце неймовірної краси точно потрібно відвідати цього літа

Попереду ще цілий місяць літа, а отже, ще не пізно планувати відпочинок на воді. Однією з локацій, яку варто відвідати в серпні, є гранітний кар’єр у селі Губник Вінницької області.

"Телеграф" розповідає про кар’єр неймовірної краси з кришталево чистою водою, яка, як кажуть відпочиваючі, перенесе вас в інший світ.

Кар’єр у Губнику — чиста вода, скелі та неймовірні пейзажі

Неймовірно красивий кар’єр із кришталево чистою водою знаходиться у селі Губник Гайсинського району Вінницької області. Ця водойма утворилася на місці видобутку граніту, проте вона відрізняється від інших подібних кар’єрів своєю неймовірно чистою водою. Як кажуть місцеві жителі, вода у кар’єрі прозора навіть на глибині 20 метрів. А загалом глибина кар’єру за різними даними може досягати 120 метрів.

Кар’єр у селі Губник
Кар’єр у селі Губник

Це місце з кожним роком стає дедалі популярнішим серед туристів. І це не дивно, адже кар’єр у Губнику – чудове місце для відпочинку на природі. Тут є простір для наметів, можна смажити шашлики, плавати і милуватися красою природи. По колу водоймище огороджують красиві скелі, які лише додають мальовничості цьому місцю.

Кар’єр у селі Губник фото
Кар’єр у селі Губник

Для любителів комфортнішого відпочинку, біля кар’єру є садиба, де можна переночувати та поїсти. Також на кар’єрі є можливість позайматися дайвінгом та поплавати на катерах. Туристи кажуть, що потрапляючи до цього місця, ніби переносишся в інший світ.

Як дістатися до кар’єру в Губнику?

Кар’єр з кришталево чистою водою та скелями знаходиться за 2 км від села Губник Гайсинського району, на правому березі річки Південний Буг, за 115 км від Вінниці. Найкраще добиратися сюди на власному автомобілі. Проїхавши близько 2 км, ви досягнете залізничного переїзду. Після переїзду продовжуйте рух до кар’єру.

Кар’єр у селі Губник
Кар’єр у селі Губник

Також є варіант добиратися до кар’єру громадським транспортом, проте це буде складніше, оскільки прямого сполучення від Вінниці до Губника немає. Найкраще їхати до Ладижина і вже звідти діставатися місцевими маршрутками. Однак, врахуйте, що маршрутки з Ладижина або Гайсина до Губника ходять нерегулярно, тому уточніть розклад на автостанції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає неймовірний Каоліновий кар’єр в Україні і як туди потрапити. Купатися там не можна, але побачити його варто.

Теги:
#Вінницька область #Туризм #Відпочинок #Кар'єр