Как будто переносишся в другой мир: в Украине есть необычный карьер с кристально чистой водой, как туда попасть (фото)

Это место невероятной красоты точно нужно посетить этим летом

Впереди еще целый месяц лета, а значит еще не поздно планировать отдых на воде. Одной из локаций, которую стоит посетить в августе, является гранитный карьер в селе Губник Винницкой области.

"Телеграф" рассказывает о карьере невероятной красоты с кристально чистой водой, который, как говорят отдыхающие, перенесет вас в другой мир.

Карьер в Губнике — чистая вода, скалы и невероятные пейзажи

Невероятно красивый карьер с кристально чистой водой находится в селе Губник Гайсинского района Винницкой области. Этот водоем образовался на месте добычи гранита, однако он отличается от других подобных карьеров своей невероятно чистой водой. Как говорят местные жители, вода в карьере прозрачна даже на глубине 20 метров. А в целом глубина карьера по разным данным может достигать и 120 метров.

Карьер в селе Губник

Это место с каждым годом становится все более популярным среди туристов. И это не удивительно, ведь карьер в Губнике — отличное место для отдыха на природе. Здесь есть место для установки палаток, можно жарить шашлыки, плавать и любоваться красотой природы. По кругу водоем ограждают красивые скалы, которые только добавляют живописности этому месту.

Карьер в селе Губник

Для любителей более комфортного отдыха, около карьера есть усадьба, где можно переночевать и поесть. Также на карьере есть возможность позаниматься дайвингом и поплавать на катерах. Туристы говорят, что попадая в это место, как будто попадаешь в другой мир.

Как добраться на карьер в Губнике?

Карьер с кристально чистой водой и скалами находится в 2 км от села Губник Гайсинского района, на правом берегу реки Южный Буг, в 115 км от Винницы. Лучше всего добираться сюда на собственном автомобиле. Из Винницы нужно ехать по трассе через Брацлав и Ладыжин. На перекрестке с указателем на село Губник поверните налево. Проехав около 2 км, вы достигнете железнодорожного переезда. После переезда продолжайте движение прямо к карьеру.

Карьер в селе Губник

Также есть вариант добираться к карьеру на общественном транспорте, однако это будет сложнее, так как прямого сообщения от Винницы к Губнику нет. Лучше всего ехать к Ладыжину и уже оттуда добираться местными маршрутками. Однако, учтите, что маршрутки из Ладыжина или Гайсина до Губника ходят нерегулярно, поэтому уточните расписание на автостанции.

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