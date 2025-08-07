Не робіть це 7 серпня, щоб не сталося лихо

За прикметами у цей день дізнаєтесь, якою буде погода

У четвер, 7 серпня, відповідно до новоюліанського календаря, християни згадують преподобного мученика Дометія. Раніше це відбувалося 20 серпня.

Дометій народився у Персії та підтримував язичницьку віру. Невдовзі він змінив свою думку та прийняв християнство. Також Дометій став ченцем у Месопотамії. Він служив у монастирі святих Сергія і Вакха над рікою Євфрат. Там його висвятили на диякона.

Згодом з монастиря Дометій пішов у Сирію, де став жити в печері. Люди зверталися до нього про допомогу та наставництво. Під Божим покровом Дометію вдалося творити дива. Про це дізнався імператор Юліан Відступник і наказав привести чоловіка до нього. Дометій відмовився йти до правителя, за що його вбили.

Традиції та прикмети 7 серпня

У цей день віряни просять Дометія про зцілення від хвороб, допомоги у справах і миру в Україні. Також допомагали нужденним і хворим — вважалось, що добро повернеться. У давнину люди заготовлювали трави та збирали малину.

Помітили червоний світанок — буде дощ.

Павуки сховалися — погода буде погіршуватися.

На небі лише кілька хмар — до ясного дня.

Що не можна робити 7 серпня

Заборонено чіпати лелек, інакше привернете біди.

Не варто виходити на вулицю, оскільки можете незабаром захворіти.

Заборонено відмовляти у допомозі, мститися, брехати, заздрити.

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