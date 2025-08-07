Не делайте это 7 августа, чтобы не случилась беда

По приметам в этот день узнаете, какой будет погода

В четверг, 7 августа, согласно новоюлианскому календарю, христиане вспоминают преподобного мученика Дометия. Ранее это происходило 20 августа.

Дометий родился в Персии и поддерживал языческую веру. Вскоре он изменил свое мнение и принял христианство. Также Дометий стал монахом в Месопотамии. Он служил в монастыре святых Сергея и Вакха над рекой Евфрат. Там его рукоположили на диакона.

Впоследствии из монастыря Дометий отправился в Сирию, где стал жить в пещере. Люди обращались к нему о помощи и наставничестве. Под Божьим покровом Дометию удалось творить чудеса. Об этом узнал император Юлиан Отступник и отдал приказ привести мужчину к нему. Дометий отказался идти к правителю, за что его убили.

Традиции и приметы 7 августа

В этот день верующие просят Дометия об исцелении от болезней, помощи в делах и мира в Украине. Также помогали нуждающимся и больным – считалось, что добро вернется. В древности люди заготавливали травы и собирали малину.

Заметили красный рассвет – будет дождь.

Пауки спрятались – погода будет ухудшаться.

На небе всего несколько туч — до ясного дня.

Что нельзя делать 7 августа

Запрещено трогать аистов, иначе привлечете беды.

Не стоит выходить на улицу, так как можете вскоре заболеть.

Запрещено отказывать в помощи, мстить, врать, завидовать.

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