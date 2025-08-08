Був одним із найбагатших спортсменів, але помер у злиднях: як виглядає могила українського силача Піддубного

Бійця поважав увесь світ, окрім радянської влади

Іван Піддубний прославився як один із найсильніших борців свого часу. Весь світ знав його як "чемпіона чемпіонів", але наприкінці життя йому, як і українській гімнастці Поліні Астаховій, довелося продавати зароблені медалі, щоб мати кошти на існування.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля українського силача Івана Піддубного та як виглядає його могила. Сьогодні, 8 серпня, відзначається 76 річниця його смерті.

Іван Піддубний — що про нього відомо

Український борець Іван Піддубний народився 8 жовтня 1871 року у селі Красенівка (нині Черкаська область, Україна). З дитинства був фізично міцним, допомагав батькові по господарству, а потім подався працювати в порт вантажником.

Іван Піддубний у молодості

Пізніше доля привела його до цирку, де він захопився цирковою боротьбою — найпопулярнішим шоу початку XX століття. Тодішні виступи борців були наперед зрежисовані, але Піддубний відмовився брати участь у "постановках" і ніколи не програвав на арені, попри пропозиції здати бій за мільйони доларів.

Івана Піддубного називали "чемпіоном чемпіонів"

Незабаром він почав розвивати професійну кар’єру, і протягом десятиліть український силач залишався непереможеним. Іван Піддубний шість разів ставав чемпіоном світу з французької боротьби, підкоряв глядачів у Росії, Європі та США.

Іван Піддубний шість разів був чемпіоном світу

Богатир із Полтавської області здобув десятки блискучих перемог, у тому числі над трьома чемпіонами світу та багатьма найсильнішими борцями Європи. Він заслужив почесне звання "чемпіона чемпіонів" — титул, яким до нього не мав ніхто.

Йому аплодували великі міста США, але зароблені під час гастролей в Америці гроші Піддубному так і не виплатили, а це було близько півмільйона доларів. Спортсмену поставили ультиматум: гроші лише в обмін на громадянство, але Піддубний відмовився і сказав, що повертається в Україну. Проте, мабуть, пожалкував про своє рішення.

Іван Піддубний відмовився від грошей і повернувся до України

Як помер легендарний борець Іван Піддубний і як виглядає його могила

Івана Піддубного поважав весь світ, але тільки не радянська влада. Після повернення додому спортсмен дізнався, що влада конфіскувала його майно, а членів сім’ї оголосила "кулаками" і вислала в Казахстан.

У 1930-х роках Піддубний зіткнувся з бюрократією: у новому паспорті його прізвище русифікували, а національність записали як "росіянин". Однак Піддубному це не сподобалося, він самовільно викреслив це та написав: "українець".

Незабаром українського силача заарештували й піддавали жорстоким тортурам, намагаючись дізнатися, де він зберігає американські долари та звинувачували в антирадянській пропаганді. Потім Івана відпустили, і він рідко виходив у люди. Вдруге його заарештували після війни за співпрацю з німцями, але відпустили через відсутність доказів.

Івана Піддубного двічі заарештовувала радянська влада

Здоров’я Піддубного погіршилося, наприкінці життя влада забула про нього, він навіть не мав коштів для існування. Спортсмен голодував та писав листи з проханнями про допомогу, але не отримував відповідей. Щоб купити хліб, йому доводилося продавати свої медалі.

Помер Іван Піддубний у злиднях 8 серпня 1949 року в Єйську, так і не дочекавшись підтримки від держави. Гроші не його похорон збирали всім містом. І лише після смерті, коли США виділили кошти, щоб встановити на його могилі пам’ятник, радянська влада про нього згадала.

Як у старості виглядав силач Іван Піддубний

Про Піддубного зняли фільм, на пам’ятнику написали "Російський богатир", а ім’я українського силача почали використовувати у російській пропаганді. Але 1988 року стелу на могилі Івана, яка знаходиться у міському парку, розбили та написали на ній "Хохол-петлюрівець".

Як виглядає могила Івана Піддубного

Сам Піддубний завжди наголошував, що він українець, говорив виключно українською і відкрито відстоював свою національність. Йому встановили пам’ятник у рідній Красенівці, а у багатьох містах України є вулиці, названі на його честь.

Івана Піддубного поховали у Єйську

