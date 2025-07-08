Ви точно її чули, і це не соловей: яка пташка співає на світанку (фото, відео)

Цей невеликий віртуоз розміром з горобця не лише зачаровує своїми мелодійними трелями, а й відіграє важливу роль у підтриманні лісового балансу

Серед численних мешканців українських лісів особливе місце посідає вільшанка — птах, чий спів здавна зачаровує людей своєю мелодійністю та таємничістю. Ця невелика пташка не лише прикрашає наші ліси своїми трелями, а й відіграє важливу роль у підтримці природного балансу.

Вільшанка (Erithacus rubecula) — це невеликий лісовий птах родини мухоловкових, який відомий своїм мелодійним співом і яскравим забарвленням. Вона має довжину тіла близько 14 см і вагу від 16 до 22 грамів, що робить її схожою за розміром на горобця.

Зовнішній вигляд

Дорослий птах зверху оливково-бурий, з яскраво-рудим лобом, щоками, горлом і волом. Позаду ока проходить сіра смуга, груди і черево білуваті, боки тулуба — буруваті. Махові і стернові пера оливково-бурі, дзьоб чорний, ноги бурі. Самці мають більш насичене забарвлення з синьою облямівкою по краю червоно-коричневої плями на грудях, тоді як самки трохи блідіші. Молоді птахи мають більш строкате забарвлення з рудуватими плямами.

Музика сутінків і світанку

Вільшанка — це справжній віртуоз серед пернатих. Її спів складається з мелодійних трелей, що переходять у нерівне щебетання з характерними "металічними" нотками, а інколи навіть нагадують ледь чутне шипіння. Найзагадковішою особливістю цього птаха є час його концертів — вільшанка співає у найтаємничіші моменти доби: в сутінках, на світанку і навіть глибокої ночі під повним місяцем. Саме тому в народі її часто називають зорянкою.

Спів вільшанки не має рівномірного ритму чи постійної гучності. Чисті, дзвінкі звуки чергуються з приглушеним щебетанням, створюючи унікальну природну симфонію, яка ніколи не повторюється в точності. Кожна трель — це імпровізація, народжена в момент виконання.

Місце проживання і поведінка

Вільшанка надає перевагу вологим листяним і мішаним лісам із густим підліском, паркам, садам і зарослим чагарниками територіям. Вона часто гніздиться на землі, влаштовуючи гнізда серед кущів або на пнях, іноді навіть у занедбаних садах або людських спорудах.

Птах досить довірливий, але тримається переважно в густих кущах. Вільшанка має високу рухливість шиї, що допомагає їй оглядатися і збирати корм. Вона веде переважно осілий спосіб життя, хоча у північних районах є перелітною.

Цікавий факт

Вільшанки — птахи-самітники, двох особин можна побачити разом лише під час турботи про потомство. В інші періоди вони нетерпимі один до одного і активно захищають територію. Якщо на територію вдирається інший птах, господар спершу попереджає його звуками, а при ігноруванні переходить до нападів, хоча бійок у них не буває.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рідкісного хижого птаха все частіше можна зустріти в містах України. Хоча зазвичай він обирає скелясті ділянки або відкриті простори, сьогодні боривітри активно заселяють урбанізовані території.