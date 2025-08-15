Украинец показал ужасные условия в вагоне первого класса и нарвался на обиженный ответ УЗ (фото)

Украинцы мечтают, чтобы у УЗ появился конкурент, что заставит перевозчика улучшить качество услуг

"Укрзализныця" вызывает возмущение не только проблемами с покупкой билетов, но и низким сервисом. Украинец рассказал о некомфортном путешествии в "душегубке" первого класса, в УЗ обиделись.

Рассказ о поездке на поезде Киев-Чоп опубликовал в Facebook сотрудник МИПЧ Станислав Мирошниченко. Особенно возмутило мужчину, что билет у него был в вагон первого класса, что предполагает повышенный комфорт.

Это называется первый класс от Укрзализныци. Ни кондиционирования, ни проветривания, в вагоне +30. Старое гедееровское купе. Душегубка. Оказалось, что второй класс в этом же поезде такой точно, только там по шесть человек сидит в купе, а тут по четыре Станислав Мирошниченко

Мужчина подчеркнул, что понимает, что определенных неудобств избежать невозможно. Однако главная его претензия, что УЗ называет первым классом то, что им не является.

В вагоне было очень душно

Купейный вагон сделали сидячим

Температура воздуха зашкаливает

Что ответили в УЗ

Мы могли бы вообще не назначать этот дополнительный поезд, но сделали это, чтобы все желающие смогли доехать, даже несмотря на высокий сезон и дефицит мест. Информация о наличии или отсутствии кондиционирования, а также типе мест в вагонах была указана на этапе покупки билета… Если формат или условия не подходят — всегда можно выбрать другой рейс с комфортом, который устраивает именно вас, — заявили в УЗ.

Украинцы считают корнем проблемы то, что у УЗ нет конкурентов

В комментариях указывают, что проезд в дополнительном поезде стоит на 30% дороже. То есть поездка в "душегубке", где даже не открываются окна, еще и обошлась дороже.

Украинцы сходятся во мнении, что Укрзализныця может позволить себе такое низкое качество услуг, поскольку является монополистом на рынке железнодорожных перевозок по Украине. Люди иронизируют по поводу ответа УЗ, что она могла бы вообще не назначать дополнительный поезд.

Дайте возможность открыть окна. А так, конечно, дякуємо, дуже дякуємо. У вас нереально крутое отношение к людям. Совершенно точно вы не должны быть единственными, кто предоставляет такие услуги", "Укрзализныця, вы обнаглевший монополист. Я могла бы этого не писать, но я написала, поблагодарите меня за это. Будете читать, сделайте кондиционер где вы сидите, на 40 градусов и перенесите рабочий стол поближе к коллегам. Не занимайте много пространства в кабинете, пусть другие тоже сядут, – иронизируют в сети.

