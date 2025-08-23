"Головне - кущі цілодобові". Українці кепкують з туалету в Тернополі (курйозне відео)

Купюро-приймач працює, а вбиральня — ні

У мережі завірусилось відео з лакшері-туалетом в Тернополі. Цікаво, що ця вбиральня досить довго не працює, тому виникає питання: хтось колись зміг туди потрапити чи ні.

Відповідне відео поширюють у Тік Ток. Зазначається, що туалет знаходиться майже в центрі Тернополя, але не працює.

На ролику чоловік показує, який гарний вигляд має ця вбиральна. Туалет металевий, блискучий, має дві кабінки — чоловічу та жіночу, купюро-приймач та для дрібних монет. Однак цікаво, що вбиральна вже досить довго не працює, про це засвідчують аж три аркуші. На кожному написано "Туалет тимчасово не працює", але хтось ручкою дописав питання: "Скільки років буде не працювати?".

"Тернополяни, а скажіть, хтось бував у цьому туалеті? Я, як не прийду, він все не працює і не працює", — питає чоловік на відео.

У коментарях користувачі зазначили, що востаннє бачили, щоб ця вбиральня працювала десь років 6, а то й більше назад. Хтось розповідав, що в середині, цей туалет звичайний, і без золотого унітазу.

Одна з жінок розповіла, що ймовірно туалет закритий, бо його мали прибирати поряд розташовані заклади швидкого харчування, але вони цього не роблять. Дехто жартував: головне, що купюро-приймач працює, а інше — не обов'язково.

Нагадаємо, нещодавно посеред Запоріжжя помітили "лакшері" авто. Курйоз вже зафільмували на відео.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кудлатий відвідувач робив замовлення в McDonald's в Одесі і зачарував мережу.