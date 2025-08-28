Керував операціями в зоні АТО і працював із Залужним: де зараз колишній Головнокомандувач ЗСУ Муженко

Генерал брав участь в операціях у зоні АТО

Віктор Муженко — генерал української армії, який був начальником Генерального штабу Збройних Сил України. Також він працював першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ. Муженко висловлювався, чи був сенс змінювати Валерія Залужного на чинного головкома ЗСУ Олександра Сирського.

"Телеграф" розповість більше про діяльність генерала, чим запам'ятався, а також де зараз і чим займається.

Діяльність Віктора Муженка

Майбутній генерал народився у селі Виступовичі, що на Житомирщині, у 1961 році. Навчався у Ленінградському загальновійськовому училищі. Після навчання Віктор проходив військову службу в Закавказькому військовому окрузі та групі радянських військ у Німеччині. Там він у різний час обіймав посади командира мотострілецького взводу, роти та батальйону. Пізніше Віктор став офіцером відділу бойової підготовки танкової армії Прикарпатського військового округу.

Після розпаду СРСР Муженко закінчив військову академію Збройних сил України та продовжив службу. Він був начальником штабу — заступником командира полку танкової армії Прикарпатського військового округу. З 1997 року військовий командував танковим полком, механізованим полком, був начальником штабу та першим заступником командира танкової дивізії Північного оперативного командування.

Муженко обіймав різні військові посади, фото з мережі

У 2003-2004 роках Віктор перебував із миротворчою місією в Іраку як начальник штабу — перший заступник командира 5-ї окремої механізованої бригади. Після цього закінчив оперативно-стратегічний факультет Національної академії оборони України.

Муженко навчався у Національній академії оборони України, фото з мережі

У 2005 році Віктора призначили начальником штабу та першим заступником командира 8-го армійського корпусу. У 2007 році він отримав звання генерал-майора та через 5 років — генерал-лейтенанта. Певний час Муженко був депутатом Житомирської обласної ради від Партії регіонів.

У 2012 році військового призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. А у 2014 році в. о. президента України Олександр Турчинов обрав Муженка першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБУ. Невдовзі тодішній президент Петро Порошенко призначив Муженка начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем ЗСУ.

Муженко був Головнокомандувачем ЗСУ, фото з його соцмереж

Після трагедії біля Іловайська, коли росіяни розстріляли понад 366 бійців, Віктор припинив бути командувачем Антитерористичною операцією. Тимчасова слідча комісія дійшла до висновку, що це сталося через "неадекватні дії" начальника Генштабу Муженка та тодішнього міністра оборони Валерія Гелетея.

Протягом 2014-2019 років Муженко був членом РНБО і Головнокомандувачем Збройних сил України. У 2015 році він отримав звання генерала армії. Він керував і брав участь у різних операціях в зоні АТО та займався реформою армії за стандартами НАТО. Під час боїв у районі Дебальцевого Муженко заявив, що українські військові зірвали наступ росіян на Донеччині.

Зараз я вже можу говорити про те, що в цих боях українська армія завдала важких втрат саме російській армії, і зірвала її агресивні плани подальшого наступу. Віктор Муженко

Муженко брав участь в операціях в зоні АТО, фото з соцмереж

У 2019 році президент України Володимир Зеленський звільнив Муженка з посади начальника Генерального штабу ЗСУ. Також Зеленський звільнив Віктора з військової служби "у зв'язку з проведенням організаційних заходів".

Де зараз Віктор Муженко

У 2021 році генерал розповідав, що працює в Центрі воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони та науково-дослідному інституті ЗСУ. 24 лютого 2022 року тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поширив світлину, де разом з Муженком працює над картами в Генштабі. Згодом Залужний подякував Муженку за участь в обороні України: "Вдячний за підтримку і безцінний досвід своєму попереднику, генералу армії Віктору Муженко".

Муженко та Залужний, фото з соцмереж

У 2023 році стало відомо, що Муженко — провідний науковий співробітник науково-дослідного інституту ЗСУ. Він періодично дає коментарі медіа, аналізуючи війну Росії проти України, ділиться своїм баченням бойових дій і робить прогнози на майбутнє в оборонній сфері.

Муженко працює у науково-дослідному інституті ЗСУ, скриншот з Youtube-каналу "Радіо Свобода"

