Розкішне весілля сина та Іловайська трагедія: де зараз колишній "охоронець" перших осіб держави Гелетей

Його називали "охоронцем" перших осіб держави

Генерал-полковник Валерій Гелетей двічі був начальником Управління державної охорони України — у 2007–2009 і 2014-2019 роках. Також він обіймав посаду міністра оборони, але це тривало лише 3 місяці. Під час своєї кар'єри Гелетей кілька разів потрапляв у скандали, зокрема пов'язані з Іловайським котлом та весіллям його сина. Нещодавно ми розповідали, куди зник колишній міністр оборони України Степан Полторак.

"Телеграф" розповість більше про діяльність Гелетея, чим запам'ятався, а також чи відомо, де він зараз.

Що відомо про Валерія Гелетея

Майбутній генерал з'явився на світ на Закарпатті у 1967 році. Здобував освіту у середній школі міліції та Українській академії внутрішніх справ. У 1985–1987 він проходив службу у прикордонних військах. У 1988 році Валерій почав службу в органах МВС. Певний час працював оперуповноваженим карного розшуку в Мукачеві та Києві.

Потім Гелетей обіймав посади в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю, управлінні оперативної служби та управлінні карного розшуку у Києві. У 2005–2006 роках він був керівником УБОЗ ГУ МВС у Києві.

Гелетей довго працював в органах МВС, фото з мережі

Маючи звання полковника міліції, у 2006 році Валерій став керувати службою з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України. Через рік його підвищили до звання генерал-майора міліції. Упродовж 2 років Валерій був начальником Управлінням державної охорони. Це орган, який забезпечує охорону понад 20 посадовців і 70 об'єктів державних органів.

Валерій Гелетей став начальником Управлінням державної охорони, фото "Слово і Діло"

У 2008 році Гелетей отримав звання генерал-полковника, яке йому надав тодішній президент Віктор Ющенко. Протягом 3 років він був віце-президентом "Авант-банку". У 2014 році в. о. президента України Олександр Турчинов призначив Гелетея начальником Управління держохорони України. Згодом Валерій став міністром оборони, але пропрацював на цій посаді всього 103 дні.

Я переконаний, що Україна переможе, і повірте мені, що парад перемоги буде, обов’язково буде в українському Севастополі.

У 2014 році Тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила, що трагедія під Іловайськом на Донеччині трапилась через "неадекватні дії" тодішнього міністра оборони Валерія Гелетея та начальника Генштабу Віктора Муженка. Росіяни розстрілювали українських військових, які відходили неподалік Іловайська, через що загинуло 366 бійців.

Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Гелетея і начальника Генштабу — головнокомандувача ЗСУ Муженка привели до Іловайської трагедії,

Гелетея звинувачували в Іловайській трагедії, фото з мережі

Пояснюючи свої дії, Гелетей зазначав, що Росія мала значно більше техніки та живої сили, ніж Україна. Тож він сказав, що трагедія могла відбутися у будь-якому населеному пункті. Після скандалу Валерій знову став начальником управління Державної охорони. Там він працював до 2019 року.

Не був би Іловайськ, трапився би Луганськ чи будь-який інший населений пункт. Чому за Іловайськ почали говорити? Тому що там були добровольчі підрозділи. Іловайськ став нашою грандіозною інформаційною поразкою. Ми ще не знали, як звільняти міста. Ми не знали, як себе поведе Росія. Ми не знали, скільки нам іще дадуть звільнити, але йшли вперед. Ми не знали, чи піде Росія у наступ, чи не піде. Тоді все відбувалось в умовах, коли держава тільки ставала на ноги, але потроху ми звільняли міста і села.

Скандал із весіллям сина Гелетея

У 2016 році син чиновника Олександр одружився зі світовою призеркою з бальних танців Дар’єю Маковецькою. Весілля зіграли у п’ятизірковому готелі "Прем’єр Палац" у центрі Києва.

Весілля сина Гелетея, фото з мережі

Весільні організатори з'ясували, що торжество могло коштувати нареченим щонайменше 1,5 мільйона гривень. Ця сума була втричі більшою, ніж річний дохід Гелетея у 2015 році. Сам Гелетей відмовлявся називати вартість весілля свого сина.

Весілля сина Гелетея, фото з мережі

Де зараз Валерій Гелетей

Зараз невідомо, де перебуває Гелетей. Останні пости на його сторінці у фейсбуці зроблені у 2019 році, коли він вітав українців з державними святами. У 2020 році колишній начальник Управління державної охорони змінив свою біографію, додавши звання "генерал-полковник".

Валерій Гелетей, фото з його фейсбук-сторінки

У 2022 році генерал-полковник оприлюднив дві фотографії у військовій формі. На одній він був сам, а на іншій — з бійцями. Відтоді Валерій нічого не публікує.

Гелетей з бійцями, фото з його фейсбук-сторінки

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