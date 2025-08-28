Руководил операциями в зоне АТО и работал с Залужным: где сейчас бывший Главнокомандующий ВСУ Муженко

Генерал принимал участие в операциях в зоне АТО

Виктор Муженко – генерал украинской армии, который был начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Также он работал первым заместителем руководителя антитеррористического центра при СБУ. Муженко высказывался, был ли смысл менять Валерия Залужного на действующего главкома ВСУ Александра Сырского.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности генерала, чем запомнился, а также где сейчас и чем занимается.

Деятельность Виктора Муженко

Будущий генерал родился в селе Выступовичи Житомирской области в 1961 году. Учился в Ленинградском общевоенном училище. После учёбы Виктор проходил военную службу в Закавказском военном округе и группе советских войск в Германии. Там он в разное время занимал должности командира мотострелкового взвода, роты и батальона. Позже Виктор стал офицером отдела боевой подготовки танковой армии военного округа Прикарпатья.

После распада СССР Муженко окончил военную академию Вооруженных Сил Украины и продолжил службу. Он был начальником штаба – заместителем командира полка танковой армии Прикарпатского военного округа. С 1997 года военный командовал танковым полком, механизированным полком, был начальником штаба и первым заместителем командира танковой дивизии Северного оперативного командования.

Муженко занимал разные военные должности, фото из сети

В 2003-2004 годах Виктор находился с миротворческой миссией в Ираке как начальник штаба – первый заместитель командира 5-й отдельной механизированной бригады. После этого окончил оперативно-стратегический факультет Национальной академии обороны Украины.

Муженко учился в Национальной академии обороны Украины, фото из сети

В 2005 году Виктор был назначен начальником штаба и первым заместителем командира 8-го армейского корпуса. В 2007 году он получил звание генерал-майора и через 5 лет – генерал-лейтенанта. Одно время Муженко был депутатом Житомирского областного совета от Партии регионов.

В 2012 году военный был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВСУ. А в 2014 году и. о. президента Украины Александр Турчинов избрал Муженко первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Вскоре тогдашний президент Петр Порошенко назначил Муженко начальником Генерального штаба – Главнокомандующим ВСУ.

Муженко был Главнокомандующим ВСУ, фото из его соцсетей

После трагедии возле Иловайска, когда россияне расстреляли более 366 бойцов, Виктор перестал быть командующим Антитеррористической операцией. Временная следственная комиссия пришла к выводу, что это произошло из-за "неадекватных действий" начальника Генштаба Муженко и тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея.

В течение 2014-2019 годов Муженко был членом СНБО и Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. В 2015 он получил звание генерала армии. Он руководил и участвовал в различных операциях в зоне АТО и занимался реформой армии по стандартам НАТО. Во время боев в районе Дебальцево Муженко заявил, что украинские военные сорвали наступление россиян в Донецкой области.

Сейчас я уже могу говорить о том, что в этих боях украинская армия нанесла тяжелые потери именно российской армии, и сорвала ее агрессивные планы дальнейшего наступления. Виктор Муженко

Муженко принимал участие в операциях в зоне АТО, фото из соцсетей

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский уволил Муженко с должности начальника Генерального штаба ВСУ. Также Зеленский уволил Виктора с военной службы "в связи с проведением организационных мероприятий".

Где сейчас Виктор Муженко

В 2021 году генерал рассказывал, что работает в Центре военно-стратегических исследований Национального университета обороны и научно-исследовательском институте ВСУ. 24 февраля 2022 тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный распространил фотографию, где вместе с Муженко работает над картами в Генштабе. Впоследствии Залужный поблагодарил Муженко за участие в обороне Украины: "Благодарен за поддержку и бесценный опыт своему предшественнику, генералу армии Виктору Муженко".

Муженко и Залужный, фото из соцсетей

В 2023 году стало известно, что Муженко – ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института ВСУ. Он периодически дает комментарии медиа, анализируя войну России против Украины, делится своим видением боевых действий и прогнозирует будущие события в оборонной сфере.

Муженко работает в научно-исследовательском институте ВСУ, скриншот из Youtube-канала "Радио Свобода"

Где сейчас генерал Степан Полторак

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли снижение мобилизационного возраста в Украине, по мнению Виктора Муженко. Он отметил, при каких обстоятельствах это может произойти.