Був "голосом Майдану" та пішов у політику: де зараз ексміністр культури Євген Нищук

Актор захищав Україну від російських окупантів

Євген Нищук — відомий український актор, який був міністром культури України. Також він брав участь у Помаранчевій революції та Євромайдані, ставши модератором цих подій. Згодом Нищук почав рідше з'являтися в інформаційному просторі, як і екснардеп Володимир Парасюк.

"Телеграф" розкаже про кар'єру актора, чим відзначився і де він зараз.

Біографія Євгена Нищука

Нищук з'явився на світ у 1972 році в Івано-Франківську. Здобув освіту актора в Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Закінчивши виш, почав працювати у театральній майстерні "Сузір'я".

Нищук виступав у театрі "Ательє 16" й театрі поезії "Мушля". Він виконував головні ролі у постановках "Орфей" й "Заповітне". Водночас Євген був ведучим різних фестивалів, державних заходів та концертів.

Євген Нищук , фото театру імені Івана Франка

Отримавши успіх в акторській справі, Нищук почав реалізовувати політичні амбіції. Зокрема, у 2007 році він подав свою кандидатуру у Верховну Раду від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". Однак тоді йому не вдалося пройти.

Євген відзначився й тим, що був учасником важливих історичних подій України: Помаранчевої революції та Революції Гідності. Він став модератором тих історичних подій, тому чоловіка назвали "голосом Майдану".

Євген Нищук був "голосом" Майдану, фото з мережі

Так після закінчення подій Євромайдану Нищука призначили міністром культури. На цій посаді Євген запропонував заборонити в'їзд в Україну російським артистам, котрі підтримують воєнні дії проти України. Окрім цього, міністр оголосив конкурс на найкращу ідею меморіалу "Небесній сотні".

Євген входив до Конкурсної комісії, яка висувала кандидатури на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Також він входив до комісії, яка відбирала кандидатів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нищук був міністром культури, фото з мережі

У 2015 році Євген став актором Національного театру імені Івана Франка. Найвідоміші постановки за його участі — "Украдене щастя", "Три товариші", "Весілля Фігаро", "Момент кохання".

Нищук долучився до того, аби міжнародна спільнота визнала Голодомор геноцидом українського народу. Для цього він їздив з проєктом "Панахида по Голодомору" у різні країни світу: Велику Британію, Чехію, Словаччину, Польщу, Францію, Ізраїль та Нідерланди.

Нищук поширював правду про Голодомор, фото LIGA.net

У 2016 році Нищук став міністром культури в уряді Володимира Гройсмана. На цій посаді створив "Український інститут книги" для популяризації української літератури та ініціював проєкт "Гіркий полин. Чорна тінь 1932-1933 років", який розкриває жахливі злочини радянської влади проти українців.

Також у 2021 році увійшов до політради партії "Українська стратегія Гройсмана" та очолив Івано-Франківську обласної організації цієї політичної сили.

Де зараз Євген Нищук

На початку повномасштабного вторгнення Росії проти України, Євген записався у тероборону. Разом з іншими добровольцями він виконував завдання на Київщині. Пізніше Нищук поповнив лави ЗСУ. Він служив у підрозділі аеророзвідки на Півдні України.

Нищук захищав Україну від окупантів, фото з мережі

У 2023 році президент України Володимир Зеленський призначив Нищука головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 2024 року Євгена призначили генеральним директором — художнім керівником театру імені Івана Франка, в якому він працює актором з 2015 року.

Євген Нищук тепер очолює театр імені Івана Франка, фото з мережі

Актор ділився, що після переходу на цю посаду, його звільнили з військової служби у запас. Він додав, що служив протягом 2 років і став учасником бойових дій.

Зараз Євген часто дає інтерв'ю різних медіа, де розповідає про те, як змінюється український театр в умовах війни, яка ситуація з фінансами, а також про пошук спонсорів. Актор закликав вивчати та спілкуватися українською, особливо тих, хто живе за кордоном. Адже це формує враження про українців у різних країнах світу.

Євген перебуває у стосунках з дівчиною, яка на 18 років молодша за нього. Це Анастасія Блажчук, яка також грає у театрі імені Франка. У них з'явилось двоє дітей — син і донька.

Нищук грав з коханою в одній виставі, фото Молодого театру

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