Воював у зоні АТО і отримав контузію: де зараз ексглавком ЗСУ Михайло Куцин і що про нього відомо

Куцина звинувачували у тому, що у 2014 році він скасував десантну операцію у Криму

За одинадцять років війни з Росією наша країна змінила п’ять головнокомандувачів Збройних Сил України. З лютого 2024 року цю посаду обіймає Олександр Сирський, але першим російську агресію на посаді зустрів у 2014 році Михайло Куцин.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди він зник і що про нього відомо зараз. Ми з’ясували, яким був кар’єрний шлях Михайла Куцина і в яких скандалах він був замішаний.

Михайло Куцин — що про нього відомо

Ексглавком ЗСУ Михайло Куцин народився 1957 року у селі Свобода Закарпатської області. Після закінчення 1978 року Благовіщенського танкового училища, він вирушив на службу в Радянську армію.

Михайло Куцин з 1992 року служив у ЗСУ

Далі Куцин став командиром танкового взводу у Німеччині, а з 1980 по 1987 роки був командиром взводу та роти курсантів у Харківському вищому танковому училищі.

В 1990 закінчив Військову академію бронетанкових військ у Москві й до 1992 командував батальйоном і працював заступником начальника штабу танкового полку в Білоруському військовому окрузі.

Михайло Куцин у 2014 році обійняв посаду головнокомандувача ЗСУ

З грудня 1992 року Куцин служив у Збройних Силах України, поступово просуваючись службовими сходами. Він був начальником штабу та командиром полку, потім командував 24 механізованою дивізією та 13-м армійським корпусом Західного оперативного командування. У 2010 році став заступником Міністра оборони України.

Михайло Куцин зник із медійного простору

У лютому 2014 року в.о. президента України Олександр Турчинов призначив Михайла Куцина начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України. Однак на посаді він провів лише 126 днів.

Як виглядає Михайло Куцин

Де зараз ексглавком ЗСУ Михайло Куцин

У липні 2014 року, перебуваючи у зоні бойових дій, Михайло Куцин отримав контузію, через яку більше не міг виконувати свої обов’язки. Петро Порошенко, котрий обіймав на той момент посаду президента, звільнив його з посади, тому головкомом ВСУ став Віктор Муженко.

Михайло Куцин отримав контузію в АТО

Де зараз і чим займається Михайло Куцин — невідомо. Він давно не з’являється у медійному просторі.

У 2019 році ексначальник Генштабу ЗСУ Володимир Замана розповів, що Михайло Куцин у 2014 році скасував десантну операцію в Криму, метою якої було не допустити захоплення півострова. За словами Замана, у повітрі вже знаходилися літаки та гелікоптери з десантними військами, але їм наказали повернутися назад.

Колишній голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко також в інтерв’ю заявив, що в українській армії була можливість запобігти окупації Криму, але в певний момент надійшов наказ припинити операцію. Підписані документи були тоді в глави Генштабу Куцина, хоча той запевняв, що жодних розпоряджень не підписував.

Михайло Куцин скасував десантну операцію у Криму у 2014 році

Однак самостійно скасувати десантну операцію Куцин все одно не міг, згоду на це мав дати в.о. президента України Олександр Турчинов. Муженко зазначив, що план згорнули після відвідин засідання РНБО. Однак виданню "Українська правда" Турчинов сказав, що Генштаб та Міноборони не надавали йому планів дій щодо Криму.

У 2021 році в коментарі виданню "Крим.Реалії" екс-лавком ЗСУ Михайло Куцин розповів, що десантну операцію із захисту півострова від російської агресії було сплановано, але не підготовлено.

Жодних у повітрі літаків не було. І для того щоб їх відправити, треба було ще багато роботи зробити Михайло Куцин

Куцин заявив, що для підготовки був потрібен час, а коли літаки вже треба було відправляти, то "всі аеродроми були зайняті".

"Телеграф" писав раніше, де зараз експрем’єр Павло Лазаренко. Він втік з України, але сидів у в’язниці за корупцію у США.