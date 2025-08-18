Не дав росіянам прорватися до Одеси: де зараз легендарний генерал Марченко і чим займається
Із ЗСУ Марченко звільнився у листопаді 2024 року
Генерал Марченко — той, хто з перших днів повномасштабного вторгнення організував оборону Миколаєва і зірвав плани росіян прорватися далі. Із посади він звільнився 8 листопада 2024 року, але не завершив боротьбу — тепер він займається благодійністю.
З ЗСУ він пішов через стан здоров’я. Однак не зник після звільнення з публічного простору. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про генерала-майора Дмитра Марченка.
Що відомо про бойові здобутки генерала Марченка
Дмитро Марченко брав участь у бойових діях ще з 2014 року. Він захищав Донецький аеропорт, Дебальцеве і вивів 75 побратимів з оточення в Ізваринському котлі. У перші тижні повномасштабної війни 2022 його загальне командування в обороні Миколаєва було ключовим — місто не впало, а сам генерал отримав орден "За мужність" III ступеня.
Саме завдяки стратегії Марченка росіяни не змогли прорватися до Одеси через Миколаїв. Тому його назвали "легендою Миколаєва".
Де зараз генерал Марченко
Офіційно Дмитро Олександрович залишив службу у 2024 році через проблеми зі здоров’ям. Після цього генерал проходив лікування. Згодом стало відомо, що відразу після звільнення він створив благодійний фонд Marchenko Foundation.
На своїй сторінці у Фейсбук він залишається активним — Марченко викладає дописи зі світлинами сина, де ділиться його здобутками у спорті. Також генерал ділився відео із протестів проти закону 12414, а також дописами зі сторінки свого фонду про допомогу ЗСУ. В описі його профілю зазначається, що Дмитро Олександрович мешкає в Києві.
Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник український генерал Кривонос. Він особисто очолював оборону краматорського аеродрому у 2014 році. А після початку повномасштабної війни навесні 2022 року з дозволу Генштабу очолив оборону київського аеропорту "Жуляни".