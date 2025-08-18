Не дав росіянам прорватися до Одеси: де зараз легендарний генерал Марченко і чим займається

Із ЗСУ Марченко звільнився у листопаді 2024 року

Генерал Марченко — той, хто з перших днів повномасштабного вторгнення організував оборону Миколаєва і зірвав плани росіян прорватися далі. Із посади він звільнився 8 листопада 2024 року, але не завершив боротьбу — тепер він займається благодійністю.

З ЗСУ він пішов через стан здоров’я. Однак не зник після звільнення з публічного простору. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про генерала-майора Дмитра Марченка.

Що відомо про бойові здобутки генерала Марченка

Дмитро Марченко брав участь у бойових діях ще з 2014 року. Він захищав Донецький аеропорт, Дебальцеве і вивів 75 побратимів з оточення в Ізваринському котлі. У перші тижні повномасштабної війни 2022 його загальне командування в обороні Миколаєва було ключовим — місто не впало, а сам генерал отримав орден "За мужність" III ступеня.

Саме завдяки стратегії Марченка росіяни не змогли прорватися до Одеси через Миколаїв. Тому його назвали "легендою Миколаєва".

Дмитро Марченко - легенда Миколаєва. Фото: facebook.com/dmitry.marchenko

Де зараз генерал Марченко

Офіційно Дмитро Олександрович залишив службу у 2024 році через проблеми зі здоров’ям. Після цього генерал проходив лікування. Згодом стало відомо, що відразу після звільнення він створив благодійний фонд Marchenko Foundation.

На своїй сторінці у Фейсбук він залишається активним — Марченко викладає дописи зі світлинами сина, де ділиться його здобутками у спорті. Також генерал ділився відео із протестів проти закону 12414, а також дописами зі сторінки свого фонду про допомогу ЗСУ. В описі його профілю зазначається, що Дмитро Олександрович мешкає в Києві.

Син генерала Марченка займається футболом. Фото: facebook.com/dmitry.marchenko

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник український генерал Кривонос. Він особисто очолював оборону краматорського аеродрому у 2014 році. А після початку повномасштабної війни навесні 2022 року з дозволу Генштабу очолив оборону київського аеропорту "Жуляни".