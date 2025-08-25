Найкраще це робити…: досвідчений садівник розкрив найвдаліший час для поливу рослин

Неправильний час поливу може нашкодити рослинам

Неважливо, чи ви вирощуєте рослини вдома, чи на ділянці — їм необхідне регулярне зволоження ґрунту для здоров’я та розвитку. Однак робити це, коли заманеться, — не вдала ідея.

Підтримка зволоженості рослин має життєво важливе значення для їхнього загального здоров’я, і час доби, коли ви поливаєте, може мати величезний вплив. Експерт із садівництва з The Spruce Морріс Ганкінсон поділився найкращими порадами щодо підтримки саду в хорошому стані. Він зазначив, що полив у неправильний час може нашкодити рослинам, оскільки не дає їм необхідного зволоження.

Коли не можна поливати рослини

По можливості слід уникати поливу рослин у години пік сонячної активності, які зазвичай припадають на період з 10:00 до 16:00. "Вода, швидше за все, випарується перш ніж коріння зможе ввібрати необхідну їм кількість вологи", — підкреслює Ганкінсон.

Різка зміна температур також може викликати стрес і потенційно нашкодити вашим рослинам, тому це того не варте, якщо тільки рослина не перебуває в серйозному скрутному становищі і у вас немає можливості поливати її в інший час доби.

Фото: freepik

Найкращий час дня для поливу рослин

Експерт стверджує, що найкраще це робити рано-вранці. Як правило, ідеальний час — до 9 ранку, щоб грунт встиг увібрати воду до того, як сонце стане активнішим.

Оскільки погода починає бути прохолоднішою, полив у середині ранку також буде доречний, оскільки в цьому випадку менша ймовірність того, що вода занадто сильно випарується.

