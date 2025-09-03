Спасал раненых на Майдане и работал с Супрун: где сейчас экс-заместитель главы Минздрава Линчевский
В 2020 году бывший заместитель Минздрава стал депутатом
Александр Линчевский – известный украинский торакальный хирург, кандидат медицинских наук, который был заместителем и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун в 2016-2019 годах. Сейчас он продолжает работать в медицинской сфере и не только.
"Телеграф" расскажет больше о деятельности Линчевского, чем запомнился и где он сейчас.
Что известно об Александре Линчевском
Будущий хирург родился в 1975 году в Киеве. Александр учился в медучилище №4, медуниверситете имени Богомольца и академии последипломного образования в Киеве. В течение 1999-2001 годов Линчевский работал в Центре неотложной помощи больным с острыми желудочно-кишечными кровотечениями в Киевской клинической больнице №12.
Также в 1999-2016 годах Александр был хирургом отделения политравмы в Киевской клинической больнице №17. В 2013-2014 годах Линчевский оказывал медицинскую помощь майдановцам как врач-хирург. В 2014-2015 годах он работал медицинским директором общественного объединения "Защита Патриотов". Там Александр приобщался к развитию тактической медицины в Украине, проведению курсов бойца-спасателя и предоставлению военным улучшенных аптечек.
В 2016 году Линчевский получил орден "За мужество" от тогдашнего президента Петра Порошенко и отличие "За участие в антитеррористической операции". Также его наградили Бронзовым крестом "За геройский чин" за спасение жизни активистам Революции Достоинства.
В 2016 году Александр начал работать заместителем и.о. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. На этой должности он занимался реформой медицинского образования, науки и экстренной медицинской помощи. Развивал систему непрерывного профессионального развития медиков, в частности, они получили возможность выбирать те меры, которые им нужны для работы.
- Внедрил стратегию развития медобразования, повысил требования к абитуриентам медицинских университетов и врачам-интернам.
- Внедрил единый квалификационный экзамен с международным экзаменом по основам медицины для студентов-медиков.
- Начал программу создания кардиоцентров и бесплатного стентирования при остром инфаркте миокарда.
Линчевский попал в скандал, когда заявил о неэффективности лечения онкобольных за рубежом. В Минздраве ответили, что слова Александра вырвали из контекста.
Относительно эффективности. Относительно нерезультативности и неэкономного использования денег. В сухом остатке – 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут.
В 2019 году Линчевский вступил на должность первого заместителя генерального директора клиники "Оберіг". В 2020 году он прошел депутатом в Киевсовет от партии "Голос". Там он — заместитель председателя комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения, семьи и социальной политики.
Где сейчас Александр Линчевский
После начала полномасштабного вторжения Линчевский присоединился к одной из воинских частей как медик. Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет. В то же время, Александр не захотел вдаваться в подробности и отметил, что бывает на работе в Киеве как гость.
В 2024 году в публикации NV о медицине во время войны Линчевского представляли как хирурга военно-медицинского управления СБУ. На своей странице в фейсбуке он распространяет новости Минздрава и пишет о проблемах медицины в Украине.
