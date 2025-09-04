Музичний удар по нервах: український оркестр створив увертюру "Шахед"(відео)

Особливо віртуозно у музикантів вийшов один момент

Музиканти, як і всі українці, не можуть залишитися байдужими до атак російських дронів. Раніше Стас Галушка написав пісню про те, як його дістали "шахеди", і став зіркою мережі. І ось тепер оркестр із Київської області створив увертюру "Шахед".

На третій рік війни цей звук знайомий кожному українцю. Відповідне відео розійшлося по соцмережах.

Музиканти дуже достовірно зображують гудіння дрона, яке громадяни нашої країни часто змушені слухати ночами. Потім бій барабана сигналізує про кульмінацію, що наближається, і вона не змушує себе чекати — звучить наростаючий вереск пікіруючого на ціль "шахеда".

І якщо в гудінні безпілотника вухо все-таки вловлює звуки різних інструментів, то моменту пікірування практично не відрізнити від справжнього.

