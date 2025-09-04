Музыкальный удар по нервам: украинский оркестр создал увертюру "Шахед"(видео)

Особенно виртуозно у музыкантов получился один момент

Музыканты, как и все украинцы не могут остаться равнодушными к атакам российских дронов. Ранее Стас Галушка написал песню о том, как его достали "шахеды", и стал звездой сети. И вот теперь оркестр из Киевской области создал увертюру "Шахед".

На третий год войны этот звук знаком каждому украинцу. Соответствующее видео разошлось по соцсетям.

Музыканты очень достоверно изображают гудение дрона, которое граждане нашей страны часто вынуждены слушать по ночам. Затем бой барабана сигнализирует о приближающейся кульминации, которая не заставляет себя ждать – звучит нарастающий визг пикирующего на цель "шахеда".

И если в гудении беспилотника ухо все-таки улавливает звуки различных инструментов, то момент пикирования практически не отличить от настоящего.

