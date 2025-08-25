Загорніть яблука в папір і вони зберігатимуться до самої весни: як це працює

Перед відправкою на тривале зберігання яблука слід загорнути в папір

Яблука — улюблений сезонний фрукт багатьох українців. Особливо смачні вони, якщо ви виростите їх самі. А щоб зберегти домашні яблука свіжими якомога довше, скористайтеся корисними порадами від досвідчених садівників.

"Телеграф" розповість, що потрібно зробити, щоб яблука довго зберігалися і залишалися хрусткими до весни.

Як збирати та зберігати яблука?

Головне правило — яблука, які ви відправите на зимове зберігання, повинні бути цілими та неушкодженими, пише Express. Тому не потрібно трусити дерево і потім збирати під ним плоди, які вдарились об землю. Найкраще акуратно зірвати яблука прямо з плодоніжкою, скориставшись драбиною або іншими підручними засобами.

Яблука зберігатимуться краще, якщо загорнути кожен плід у папір

Після збирання яблук, переберіть їх, візуально перевіривши кожне. Плоди для зберігання повинні бути цілими та неушкодженими гниллю або хворобами. Тоді є всі шанси, що вони пролежать до весни і залишаться хрусткими.

Підготуйте дерев’яні або пластикові ящики, їх можна вистелити натуральною тканиною або папером. А потім загорніть кожне яблуко в окремий шматочок паперу та складіть у ящики.

Загорнуті в папір яблука будуть захищені від контакту одне з одним, що запобігатиме поширенню гнилі. Також папір створить бар’єр, звівши до мінімуму тертя плодів, а ще він вбере зайву вологу та газ етилен, який виділяють фрукти при тривалому зберіганні у прохолодному місці.

