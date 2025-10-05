Категорично не можна робити це 5 жовтня, щоб точно не відлякати грошову удачу

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна ледарювати і хвалитися своїми успіхами

Цієї неділі, згідно з новоюліанським церковним календарем, православна та греко-католицька церква вшановує пам’ять святої мучениці Харитини. Також сьогодні відзначають професійне свято вчителя.

У ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і виховувалась доброю та благочестивою людиною на ім’я Клавдій. З юних років вона палко повірила в Христа і вирішила присвятити своє життя служінню. Своєю вірою та прикладом Харитина надихала багатьох невіруючих прийняти християнство.

Якось язичники обмовили молоду християнку, і їй довелося постати перед судом. Попри тортури та приниження, Харитина залишилася непохитною у вірі та померла з молитвою на вустах.

Наші пращури називали цей день "Харитина — перші полотна". 5 жовтня дівчата виготовляли вишиванки. Готові сорочки або продавали на ринках, або дарували коханим. Візерунки вишиванок відрізнялися залежно від регіону. У день Харитини також займалися виготовленням лляних та конопляних ниток.

Фото: freepik

Що не можна робити 5 жовтня

Лінуватися — спіткають грошові проблеми.

Заздрити чужим успіхам і хвалитися своїми — це відлякає удачу.

Сваритись — негативна енергія позначиться на майбутніх справах.

Народні прикмети 5 жовтня

Безвітряна погода — до похолодання найближчими днями.

На березі залишилося листя — зима буде суворою.

Чути тріск дерев — погода буде хорошою.

Ворони та галки у повітрі в’ються – до снігу.

У кого іменини 5 жовтня

Сьогодні іменини відзначають Олексій, Денис, Матвій, Пилип, Харитина та Григорій.

Свята та події 5 жовтня

День територіальної оборони в Україні

Всесвітній день вчителя

Міжнародний день проти проституції (International Day of No Prostitution)

День сили (День спортсменів силових видів спорту)

Всесвітній день Джеймса Бонда (День розкішного шпигуна)

Міжнародний день африканської діаспори (International African Diaspora Day)

Міжнародний день благословення рибальського флоту

