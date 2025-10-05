Рус

Категорично не можна робити це 5 жовтня, щоб точно не відлякати грошову удачу

Тетяна Кармазіна
Дівчата 5 жовтня виготовляли особливі українські сорочки
Дівчата 5 жовтня виготовляли особливі українські сорочки.

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна ледарювати і хвалитися своїми успіхами

Цієї неділі, згідно з новоюліанським церковним календарем, православна та греко-католицька церква вшановує пам’ять святої мучениці Харитини. Також сьогодні відзначають професійне свято вчителя.

У ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і виховувалась доброю та благочестивою людиною на ім’я Клавдій. З юних років вона палко повірила в Христа і вирішила присвятити своє життя служінню. Своєю вірою та прикладом Харитина надихала багатьох невіруючих прийняти християнство.

Якось язичники обмовили молоду християнку, і їй довелося постати перед судом. Попри тортури та приниження, Харитина залишилася непохитною у вірі та померла з молитвою на вустах.

Наші пращури називали цей день "Харитина — перші полотна". 5 жовтня дівчата виготовляли вишиванки. Готові сорочки або продавали на ринках, або дарували коханим. Візерунки вишиванок відрізнялися залежно від регіону. У день Харитини також займалися виготовленням лляних та конопляних ниток.

дівчина у вишиванці
Фото: freepik

Що не можна робити 5 жовтня

  • Лінуватися — спіткають грошові проблеми.
  • Заздрити чужим успіхам і хвалитися своїми — це відлякає удачу.
  • Сваритись — негативна енергія позначиться на майбутніх справах.

Народні прикмети 5 жовтня

  • Безвітряна погода — до похолодання найближчими днями.
  • На березі залишилося листя — зима буде суворою.
  • Чути тріск дерев — погода буде хорошою.
  • Ворони та галки у повітрі в’ються – до снігу.

У кого іменини 5 жовтня

Сьогодні іменини відзначають Олексій, Денис, Матвій, Пилип, Харитина та Григорій.

Свята та події 5 жовтня

  • День територіальної оборони в Україні
  • Всесвітній день вчителя
  • Міжнародний день проти проституції (International Day of No Prostitution)
  • День сили (День спортсменів силових видів спорту)
  • Всесвітній день Джеймса Бонда (День розкішного шпигуна)
  • Міжнародний день африканської діаспори (International African Diaspora Day)
  • Міжнародний день благословення рибальського флоту

Нагадаємо, що у середині осені є багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних у жовтні.

