Справжні "монстри" на 20 кг. Рибалки на Волині здивували величезним уловом (фото)

Дві риби важили понад 24 кг

Українці досить часто хизуються своїми величезними уловами на рибалці. Не виключенням стали і рибалки з Ковеля, які виловив риби аж на 24,5 кг.

Про це повідомили місцеві пабліки, опублікувавши відповідні фото. Зауважимо, що коли саме сталась така вдала риболовля не відомо.

На фото видно чоловіків, які тримають двох величезних товстолобів. Кожен з них важить більше 10 кг, адже загальна вага становить 24,5 кг. Відомо, що вдала рибалка сталась у Ковелі на Волині.

Піймана у Ковелі риба

Пійманий у Ковель товстолобик

Враховуючи розмір риби та її морфологічні особливості, рибалкам вдалось вполювати величезних товстолобів. Ймовірніше це трофейні види, які треба було знову випустити у воду.

Для довідки

Товстолобик — це вид прісноводних риб. Поширений переважно у річках Європи та Малої Азії. Його ще називають "річковою коровою" через пристрасть до поїдання водоростей в великих кількостях. Завдяки цій же якості товстолобиком штучно зариблюють озера та ставки для їх очищення від зайвої зелені.

Товстолобик

Нагадаємо, нещодавно рибалка у Харкові вразив мережу трофейним уловом. Йому на гачок рідкісний трапився білий амур.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка похизувався трофейним "зубастим" хижаком. Адже на Дніпровській набережній чоловік витягнув справжнього "трофея" — судака майже на 3 кілограми.