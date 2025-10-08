Не сійте петрушку під зиму без цього. Секрет ультрараннього врожаю

Ця зелень багата на вітаміни та мінерали

Посів петрушки восени дає змогу навесні отримати соковиту корисну зелень з власного городу. Щоб зелень з'явилася якомога раніше, вже у березні, треба подбати про це вже під час осіннього посіву.

Секрети осіннього посіву петрушки

Важливо вгадати час — дуже ранній посів загрожує тим, що петрушка почне рости восени та вимерзне взимку. Сіяти зелень треба, коли температура встановиться на рівні +2 +4 градусів. Зазвичай це початок чи середина листопада.

Насіння петрушки у підготовлений ґрунт треба висівати у борозенки, доволі густо, на глибину до 2 см. Дуже добре удобрити землю під петрушку деревним попелом — перед посадкою розсипати його по одній жмені на кожен квадратний метр. Зверху посів треба присипати сухим ґрунтом.

Насіння петрушки досить дрібне

А далі — трохи магії для суперраннього врожаю. Щоб петрушка не пішла в ріст завчасно, посіви треба замульчувати. Це також допоможе рослинам адаптуватися до землі та вкорінитися. Навесні треба прибрати мульчу й петрушка одразу ж почне рости та радувати ароматною вітамінною зеленню. Перший врожай, залежно від погоди, можна отримати вже у березні-квітні.

Що таке мульчування

Мульчування — це покритті поверхні ґрунту навколо рослин, чи над посівами, шаром захисного матеріалу. Як мульчу використовують солому, тирсу, кору дерев, компост, опале листя, скошену траву, агроволокно або спеціальну плівку. Це допомагає зберігати вологу в ґрунті, захищає коріння рослин від перегріву влітку та переохолодження взимку, пригнічує ріст бур'янів та покращує структуру ґрунту. Крім того, органічна мульча при розкладанні додатково збагачує землю поживними речовинами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим не можна удобрювати город восени.