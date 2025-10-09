Не буде псуватися тижнями: як довго зберігати зелень

Зелень може зберігатися довго завдяки банці

Зелень багата на вітаміни і мінерали, але схильна швидко гнити через високий вміст вологи. Тому важливо знати спосіб, як продовжити її тривалість зберігання та отримувати з неї користь.

Користувачка тіктоку поділилася простим лайфхаком, як зробити так, щоб зелень зберігалась довго. Потрібно взяти невеличкий стакан, налити туди воду та покласти всередину зелень. Перед цим важливо очистити її від пожовклого листя і гілочок.

Візьміть стаканчик і наповніть водою, скриншот з тіктоку azarchiknata1020

Покладіть зелень всередину, скриншот з тіктоку azarchiknata1020

Після цього знайдіть банку об'ємом 1 літр і накрийте нею зелень. Далі щільно закрийте банку із вмістом кришкою. Наступний крок — зелень треба покласти у холодильник. Таким чином вона буде зберігатися довго та зберігатиме корисні властивості.

Покладіть зелень у банку, скриншот з тіктоку azarchiknata1020

Зелень можна зберігати у банці, скриншот з тіктоку azarchiknata1020

Деякі господині зберігають зелень іншими способами. Зокрема, її сортують у пластикові контейнери, кухонні паперові рушники, пергамент, харчову плівку або пакети.

