"Шахед" з доставкою додому. На Оболоні помітили найдивніше авто Києва (відео)

ДСНС забороняє чіпати уламки збитих цілей, проте не всі українці дослухаються

В Києві на Оболоні помітили незвичне видовище — жовтий мікроавтобус перевозив "шахед". Один з безпілотників, якими Росія обстрілює Україну, "їхав" з вітерцем.

Невідомі запхали "шахед" у салон, проте він не вліз повністю, тому задні двері лишили відкритими. Безпілотник "підстрибував" на нерівностях дороги, кумедне відео опублікував один зі столичних Telegram-каналів.

Не викидай, воно знадобиться, — підписали кадри

Уламки "шахедів" в Україні продають на аукціонах

Інформації про те, куди та навіщо везли "шахед" у жовтому бусику, немає. Проте відомо, що на уламках російських дронів можна підзаробити — їх продають на аукціонах, і покупці знаходяться. Так, раніше крило від російської "герані" продали за 3000 гривень, а залишки збитого shahed 136 купили за 1200.

Чому не можна чіпати уламки збитих російських цілей

Фахівці застерігають українців не наближатися до фрагментів збитих ППО ворожих цілей. Це може становити загрозу життю та здоров'ю. При виявленні чогось подібного треба негайно викликати поліцію чи рятувальників.

Проте українці часто нехтують цими правилами: у Дніпрі, як розповідав "Телеграф", помітили "людину-шахеда". Чоловік переходив дорогу навантажений уламками від російських безпілотників.

В Одесі чоловік у плавках діловито витяг шматок "шахеда" з моря на пляжі. Ніхто навіть не здивувався. А діти перетворили на іграшку уламки російського безпілотника.