Надпотужний лімітований Lamborghini побачили в Києві. Скільки таких в Україні і яка ціна

Потужність авто може сягати до 900 сил

У Києві засвітився незвичайний дорогий кросовер. На вулицях столиці побачили Lamborghini Urus від Mansory у жовтому кольорі.

"Телеграф" зʼясував, скільки коштує це авто, а також, в чому його особливість. Зауважимо, що помітили та сфотографували Lamborghini на парковці ТЦ "Гулівер".

Відомо, що ціна цього авто становить приблизно 500 тисяч доларів — понад 2 млн грн. Особливість цього кросовера в тому, що він має яскравий агресивний дизайн та дороге внутрішнє оздоблення. Потужність авто може сягати до 900 сил.

Lamborghini Urus від Mansory Venatus має змінену передню частину, карбонові капоти, обвіс та дифузор. На даху ззаду є спойлер та антикрило. Салон кросовера оздоблено дорогою шкірою та карбоном. До того ж можна обрати яскраві кольори, як на фото жовтий.

Як виглядає салон Lamborghini Urus від Mansory Venatus

Скільки в Україні Lamborghini Urus

Цей Lamborghini випускають в обмеженій кількості, тому по суті їх можна вважати лімітованими. Відомо, що в України бачили всього два авто Mansory — жовтий в Києві та чорний в Одесі. До слова, у столиці кросовер помітили торік, тоді писали, що власник ймовірно іноземець — номери словацькі.

Загалом, офіційно підтверджених цифр про загальну кількість Lamborghini Urus з програмою Mansory у світі — немає. Але, за різними даними, у світі до 50 таких авто, адже їх випуск обмежений.

