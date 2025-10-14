Рус

Схожий на цвітну капусту. Українка знайшла рідкісний червонокнижний гриб (фото)

Тетяна Крутякова
14 жовтня 2025
Гриби. Фото Колаж, "Телеграф"

Збір цього гриба заборонено

Українка показала незвичайний гриб, який побачила в лісі. Його дивакувата форма привернула уваги жінки, яка з'ясувала, що це ще й червонокнижний гриб.

Відповідний допис було опубліковано у Facebook. Зазначається, що йдеться про гриб листочня кучерява.

Як видно на фото, цей гриб має досить незвичайну форму. Його шапочка схожа на велику кількість стрічок чи мережива, яке складене у гармошку. Хоч це й їстівний гриб, однак приналежність до Червоної книги забороняє його зривати. У коментарях під дописом ще кілька українців поділились схожими знахідками. Вони додали, що гриб не зривали.

Листочня кучерява
Листочня кучерява

Для довідки

Листочня кучерява, яке ще називають спарасис кучерявий, гриб баран, грибна капуста — це вид їстівних грибів родини спарасисових. Він поширений в Північній Євразії та Північній Америці. Занесений до Червоної книги України. Цей гриб вважається реліктовим, тобто таким, що належить до минулого або є залишком давньої епохи.

Листочня кучерява
Листочня кучерява

Його основна особливість — голівка, кущоподібної форми, світло-жовтого кольору. Зовні цей гриб нагадує цвітну капусту. Ніжка у листочні маленька, коротка і товста. Зустріти спарасис можна у хвойних лісах, адже його основний ареал — відмерле коріння чи пеньки хвойних дерев. Ці гриби зустрічаються поодинці у серпні-жовтні.

Хоча листочня кучерява — їстівний гриб, її збирання в Україні заборонене законодавством.

