Схожий на цвітну капусту. Українка знайшла рідкісний червонокнижний гриб (фото)

Українка показала незвичайний гриб, який побачила в лісі. Його дивакувата форма привернула уваги жінки, яка з'ясувала, що це ще й червонокнижний гриб.

Відповідний допис було опубліковано у Facebook. Зазначається, що йдеться про гриб листочня кучерява.

Як видно на фото, цей гриб має досить незвичайну форму. Його шапочка схожа на велику кількість стрічок чи мережива, яке складене у гармошку. Хоч це й їстівний гриб, однак приналежність до Червоної книги забороняє його зривати. У коментарях під дописом ще кілька українців поділились схожими знахідками. Вони додали, що гриб не зривали.

Для довідки

Листочня кучерява, яке ще називають спарасис кучерявий, гриб баран, грибна капуста — це вид їстівних грибів родини спарасисових. Він поширений в Північній Євразії та Північній Америці. Занесений до Червоної книги України. Цей гриб вважається реліктовим, тобто таким, що належить до минулого або є залишком давньої епохи.

Його основна особливість — голівка, кущоподібної форми, світло-жовтого кольору. Зовні цей гриб нагадує цвітну капусту. Ніжка у листочні маленька, коротка і товста. Зустріти спарасис можна у хвойних лісах, адже його основний ареал — відмерле коріння чи пеньки хвойних дерев. Ці гриби зустрічаються поодинці у серпні-жовтні.

Хоча листочня кучерява — їстівний гриб, її збирання в Україні заборонене законодавством.

