Що не можна робити 15 жовтня, аби не посваритися з близькими

Наші предки у цей день займалися рукоділлям

У середу, 15 жовтня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують преподобномученика Лукіяна. Раніше це відбувалося 28 жовтня.

Лукіян жив у 4 столітті у Римі. Він змалечку вірив у Бога і поширював християнство. Лукіян віддавав усе, що мав тим, хто цього потребував. Сам чоловік концентрувався на молитвах і служінню Богу.

Мученик Лукіан, фото "Вікіпедія"

Через те, що Лукіян проповідував християнство, його спіймали і піддали тортурам. Він не зрадив Ісуса Христа навіть коли його катували. Так чоловіка стратили.

Традиції та прикмети 15 жовтня

У цей день віряни відвідують церкву та моляться до мученика Лукіяна. Вони просять його допомоги у справах та миру в Україні. У народі цього дня починали підготовку до зими — рубали дрова та утеплювали житло. Також у цей день сіяли овочі на зиму, займалися рукоділлям і готуватися до весіль.

Помітили іній — скоро буде тепло.

Літають комарі — зима не буде холодною.

Чисте небо — до хорошої погоди.

Що не можна робити 15 жовтня

Не можна сваритися з рідними і близькими, щоб не зіпсувати з ними стосунки.

Не варто пити алкоголь і їсти щось жирне.

Заборонено хвалитися достатком, оскільки можна все втратити.

