Що не можна робити 15 жовтня, аби не посваритися з близькими
-
-
Наші предки у цей день займалися рукоділлям
У середу, 15 жовтня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують преподобномученика Лукіяна. Раніше це відбувалося 28 жовтня.
Лукіян жив у 4 столітті у Римі. Він змалечку вірив у Бога і поширював християнство. Лукіян віддавав усе, що мав тим, хто цього потребував. Сам чоловік концентрувався на молитвах і служінню Богу.
Через те, що Лукіян проповідував християнство, його спіймали і піддали тортурам. Він не зрадив Ісуса Христа навіть коли його катували. Так чоловіка стратили.
Традиції та прикмети 15 жовтня
У цей день віряни відвідують церкву та моляться до мученика Лукіяна. Вони просять його допомоги у справах та миру в Україні. У народі цього дня починали підготовку до зими — рубали дрова та утеплювали житло. Також у цей день сіяли овочі на зиму, займалися рукоділлям і готуватися до весіль.
- Помітили іній — скоро буде тепло.
- Літають комарі — зима не буде холодною.
- Чисте небо — до хорошої погоди.
Що не можна робити 15 жовтня
- Не можна сваритися з рідними і близькими, щоб не зіпсувати з ними стосунки.
- Не варто пити алкоголь і їсти щось жирне.
- Заборонено хвалитися достатком, оскільки можна все втратити.
