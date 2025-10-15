Укр

Что нельзя делать 15 октября, чтобы не поссориться с близкими

Виктория Козар
Наши предки в этот день занимались рукоделием

В среду, 15 октября, согласно новоюлианскому календарю, христиане чтят преподобномученика Лукияна. Ранее это происходило 28 октября.

Лукиян жил в 4 веке в Риме. Он с детства верил в Бога и распространял христианство. Лукиян отдавал все, что имел тем, кто в этом нуждался. Сам мужчина сконцентрировался на молитвах и служении Богу.

Из-за того, что Лукиян проповедовал христианство, его поймали и подвергли пыткам. Он не предал Иисуса Христа даже когда его пытали. Так мужчину казнили.

Традиции и приметы 15 октября

В этот день верующие посещают церковь и молятся мученику Лукиану. Они просят его о помощи в делах и о мире в Украине. В народе в этот день начинали подготовку к зиме — рубили дрова и утепляли жилье. Также в этот день сеяли овощи на зиму, занимались рукоделием и готовились к свадьбам.

  • Заметили иней – скоро будет тепло.
  • Летают комары – зима не будет холодной.
  • Чистое небо – к хорошей погоде.

Что нельзя делать 15 октября

  • Нельзя ссориться с родными и близкими, чтобы не испортить отношения с ними.
  • Не стоит пить алкоголь и есть что-нибудь жирное.
  • Запрещено хвастаться изобилием, поскольку можно все потерять.

