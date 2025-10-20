Найхолодніша ніч жовтня: синоптик назвав дату приходу заморозків
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Температура повітря різко впаде
У кількох областях України випав сніг і вже незабаром прийдуть нічні заморозки до -2 градусів. Однак надовго вони не затримаються.
Що потрібно знати:
- 21 жовтня очікуються нічні заморозки
- Нічні мінуси не затримаються надовго
- Вдень очікується тепла погода до +15…+20 градусів
Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. Попри нічні холоди, вдень очікується тепла погода.
Детальніше читайте у матеріалі: "Україну чекають сильні дощі та похолодання: синоптик назвав дати"
21 жовтня у західних областях буде найхолодніша ніч у жовтні, а у більшості областей температурний мінімум цього місяця синоптик обіцяє 22 та 23 жовтня.
Кібальчич зазначив, що найхолодніші ночі прогнозуються у західних областях 21 жовтня, а також у більшості областей України 22 – 23 жовтня, коли температура знижуватиметься до -2…+4 градусів. У південній частині температура повітря буде теплішою на кілька градусів.
Разом з тим, у світлий час доби максимальні показники виявляться в межах +9…+15 градусів. У південній половині місцями ртутні стовпчики піднімуться до +16…+20 градусів, прогнозує синоптик.
Раніше ми писали, що у жовтні українців ще порадує "бабине літо", але спочатку доведеться зіткнутися з хвилею похолодання, яка принесе дощі та зниження температури. Можливий мокрий сніг.