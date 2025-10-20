Найхолодніша ніч жовтня: синоптик назвав дату приходу заморозків

Температура повітря різко впаде

У кількох областях України випав сніг і вже незабаром прийдуть нічні заморозки до -2 градусів. Однак надовго вони не затримаються.

Що потрібно знати:

21 жовтня очікуються нічні заморозки

Нічні мінуси не затримаються надовго

Вдень очікується тепла погода до +15…+20 градусів

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. Попри нічні холоди, вдень очікується тепла погода.

21 жовтня у західних областях буде найхолодніша ніч у жовтні, а у більшості областей температурний мінімум цього місяця синоптик обіцяє 22 та 23 жовтня.

Кібальчич зазначив, що найхолодніші ночі прогнозуються у західних областях 21 жовтня, а також у більшості областей України 22 – 23 жовтня, коли температура знижуватиметься до -2…+4 градусів. У південній частині температура повітря буде теплішою на кілька градусів.

Прогноз погоди на 21 жовтня 2025 року.

Разом з тим, у світлий час доби максимальні показники виявляться в межах +9…+15 градусів. У південній половині місцями ртутні стовпчики піднімуться до +16…+20 градусів, прогнозує синоптик.

Прогноз погоди на 22 жовтня 2025 року.

Прогноз погоди на 23 жовтня 2025 року.

Раніше ми писали, що у жовтні українців ще порадує "бабине літо", але спочатку доведеться зіткнутися з хвилею похолодання, яка принесе дощі та зниження температури. Можливий мокрий сніг.