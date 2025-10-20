Рус

Найхолодніша ніч жовтня: синоптик назвав дату приходу заморозків

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Іній на троянді Новина оновлена 20 жовтня 2025, 19:16
Іній на троянді. Фото Pixabay

Температура повітря різко впаде

У кількох областях України випав сніг і вже незабаром прийдуть нічні заморозки до -2 градусів. Однак надовго вони не затримаються.

Що потрібно знати:

  • 21 жовтня очікуються нічні заморозки
  • Нічні мінуси не затримаються надовго
  • Вдень очікується тепла погода до +15…+20 градусів

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. Попри нічні холоди, вдень очікується тепла погода.

Детальніше читайте у матеріалі: "Україну чекають сильні дощі та похолодання: синоптик назвав дати"

21 жовтня у західних областях буде найхолодніша ніч у жовтні, а у більшості областей температурний мінімум цього місяця синоптик обіцяє 22 та 23 жовтня.

Кібальчич зазначив, що найхолодніші ночі прогнозуються у західних областях 21 жовтня, а також у більшості областей України 22 – 23 жовтня, коли температура знижуватиметься до -2…+4 градусів. У південній частині температура повітря буде теплішою на кілька градусів.

Карта погоди Укргідрометцентру на 21 жовтня 2025
Прогноз погоди на 21 жовтня 2025 року.

Разом з тим, у світлий час доби максимальні показники виявляться в межах +9…+15 градусів. У південній половині місцями ртутні стовпчики піднімуться до +16…+20 градусів, прогнозує синоптик.

Карта погоди Укргідрометцентру на 22 жовтня 2025
Прогноз погоди на 22 жовтня 2025 року.
Карта погоди Укргідрометцентру на 23 жовтня 2025
Прогноз погоди на 23 жовтня 2025 року.

Раніше ми писали, що у жовтні українців ще порадує "бабине літо", але спочатку доведеться зіткнутися з хвилею похолодання, яка принесе дощі та зниження температури. Можливий мокрий сніг.

Теги:
#Погода #Заморозки #Прогноз погоди #Карта погоди #Ігор Кібальчич