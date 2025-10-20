Укр

Самая холодная ночь октября: синоптик назвал дату прихода заморозков

Мария Назарова
Иней на розе Новость обновлена 20 октября 2025, 19:16
Иней на розе. Фото Pixabay

Температура воздуха резко упадет

В нескольких областях Украины выпал снег и уже совсем скоро придут ночные заморозки до -2 градусов. Однако надолго они не задержатся.

Что нужно знать:

  • 21 октября ожидаются ночные заморозки
  • Ночные минуса не задержатся надолго
  • Днем ожидается теплая погода до +15… +20 градусов

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. Несмотря на ночные холода, днем ожидается теплая погода.

Подробнее читайте в материале: "Украину ждут сильные дожди и похолодание: синоптик назвал даты"

21 октября в западных областях будет самая холодная ночь в октябре, а в большинстве областей температурный минимум этого месяца синоптик обещает 22 и 23 октября.

Кибальчич отметил, что наиболее холодные ночи прогнозируются в западных областях 21 октября, а также в большинстве областей Украины 22 – 23 октября, когда температура будет понижаться до -2…+4 градусов. В южной части температура воздуха будет теплее на несколько градусов.

Карта погоды Укргидрометцентра на 21 октября 2025
Прогноз погоды на 21 октября 2025

Вместе с тем в светлое время суток максимальные показатели окажутся в пределах +9…+15 °С. В южной половине местами ртутные столбики поднимутся до +16…+20 градусов, прогнозирует синоптик.

Карта погоды Укргидрометцентра на 22 октября 2025
Прогноз погоды на 22 октября 2025
Карта погоды Укргидрометцентра на 23 октября 2025
Прогноз погоды на 23 октября 2025

Ранее мы писали, что в октябре украинцев еще порадует "бабье лето", но сначала придется столкнуться с волной похолодания, которая принесет дожди и понижение температуры. Возможен также мокрый снег.

