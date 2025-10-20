Самая холодная ночь октября: синоптик назвал дату прихода заморозков

Температура воздуха резко упадет

В нескольких областях Украины выпал снег и уже совсем скоро придут ночные заморозки до -2 градусов. Однако надолго они не задержатся.

Что нужно знать:

21 октября ожидаются ночные заморозки

Ночные минуса не задержатся надолго

Днем ожидается теплая погода до +15… +20 градусов

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. Несмотря на ночные холода, днем ожидается теплая погода.

21 октября в западных областях будет самая холодная ночь в октябре, а в большинстве областей температурный минимум этого месяца синоптик обещает 22 и 23 октября.

Кибальчич отметил, что наиболее холодные ночи прогнозируются в западных областях 21 октября, а также в большинстве областей Украины 22 – 23 октября, когда температура будет понижаться до -2…+4 градусов. В южной части температура воздуха будет теплее на несколько градусов.

Прогноз погоды на 21 октября 2025

Вместе с тем в светлое время суток максимальные показатели окажутся в пределах +9…+15 °С. В южной половине местами ртутные столбики поднимутся до +16…+20 градусов, прогнозирует синоптик.

Прогноз погоды на 22 октября 2025

Прогноз погоды на 23 октября 2025

Ранее мы писали, что в октябре украинцев еще порадует "бабье лето", но сначала придется столкнуться с волной похолодания, которая принесет дожди и понижение температуры. Возможен также мокрый снег.