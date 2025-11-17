Путіну приготуватись? Українці жартують з нового епічного фото Макрона та Зеленського

Зеленський почав тиждень дипломатії — відвідав Грецію та Францію

Історичне підписання угоди між Україною та Францією, за якою Київ отримає 100 винищувачів Rafale F4, вже надихнуло українців на створення мемів. Вогню в цей вир жартів додали спільні фото українського та французького лідерів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона під час підписання документа.

У мережі вже поширюють смішні меми щодо цієї події. Головна тема — сотня винищувачів для України.

Так, на одному з фото Макрон підморгнув, потискаючи руку Зеленському після підписання угоди. Це зображення вже підписали тематично — "Будемо усіх бомбити". Ймовірніше тут йдеться про атаки на Росію та відбиття можливих майбутніх загроз Європі.

Мем про Зеленського та Макрона

Враховуючи кількість літаків, а саме 100 винищувачів "Рафаль", цей жарт досить влучний. Хоча не слід забувати, що отримувати літаки Україна буде протягом 10 років — до 2035 року. Але кількість обіцяних Rafale F4 вражає.

Нагадаємо, що Rafale F4 — це один з найкращих винищувачів Європи. Він має високу маневровість, два двигуни та обладнаний новітніми механізмами. Окрім того, борт з 2000 року на військовому озброєні у Франції та може нести ядерну зброю.

Rafale F4

