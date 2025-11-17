Путину приготовиться? Украинцы шутят над новым эпическим фото Макрона и Зеленского

Зеленский начал неделю дипломатии — посетил Грецию и Францию

Историческое подписание соглашения между Украиной и Францией, согласно которому Киев получит 100 истребителей Rafale F4, уже вдохновило украинцев на создание мемов. Огня в этот водоворот шуток добавили совместные фото украинского и французского лидеров Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона во время подписания документа.

В сети уже распространяют смешные мемы по этому событию. Главная тема – сотня истребителей для Украины.

Так, на одном из фото Макрон подмигнул, пожимая Зеленскому руку после подписания соглашения. Это изображение уже подписали тематически — "Будем всех бомбить". Вероятнее всего, речь идет об атаках на Россию и отражении возможных будущих угроз Европе.

Мем о Зеленском и Макроне

Учитывая количество самолетов, а именно 100 истребителей "Рафаль", эта шутка достаточно меткая. Хотя не следует забывать, что получать самолеты Украина будет в течение 10 лет – до 2035 года. Но количество обещанных Rafale F4 впечатляет.

Напомним, что Rafale F4 – это один из лучших истребителей Европы. Он имеет высокую маневренность, два двигателя и оснащен новейшими механизмами. Кроме того, борт с 2000 года на военном вооружении во Франции может нести ядерное оружие.

Rafale F4

