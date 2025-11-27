Покращує настрій протягом 18 років: яку пісню обожнюють мільйони українців (відео)

Пісня надихає українців у всі часи

Чимало українських пісень з 2000-х залишаються актуальними й досі завдяки важливим темам і життєствердним мотивам. Однією з таких є трек популярного гурту "Океан Ельзи" під назвою "Все буде добре".

Гурт "Океан Ельзи" випустив композицію "Все буде добре" у 2007 році. Вона увійшла до шостого альбому колективу під назвою "Міра". У той час гурт набував популярність, і трек "Все буде добре" зміцнив їх позиції в українській естраді.

"Океан Ельзи" у 2000-х, фото з мережі

У композиції йдеться про те, що у світі немає нічого стабільного — людина постійно зіштовхується з проблемами і труднощами. Однак при цьому автор вселяє надію у те, що "все буде добре", попри все, і закликає ніколи не здаватися.

Пісня мотивує не втрачати віру та підтримує у складні часи, тож є доречною з року в рік. Саме тому "Океан Ельзи" долучають її до програми майже кожного великого концерту. Також гурт зняв кліп на цей трек. Відеороботу створили у студії з акцентом на робочий процес колективу. Кліп переглянули близько 3,9 мільйона користувачів.

Океан Ельзи - "Все буде добре"

Текст пісні "Все буде добре"

Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ

Хто міг, той підіймався та йшов

Ішов собі високо в гори, взявши у похід

Свою надію сильну, як любов

Що все буде добре

Для кожного з нас

Що все буде добре

Настане наш час

Я бачив, як навколо нас і долі, і вогні

Все далі й далі змінювали світ

І ми все вище, бо в долині небо не таке

І далі щось веде мене в похід

І все буде добре

Для кожного з нас

І все буде добре

Настане наш час

І ось, коли ми майже там, де холодно і сніг

І зовсім близько наша самота

Бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти

І буде вся та наша висота

І все буде добре

Для кожного з нас

І все буде добре

Настане наш час

І все буде добре!

Для кожного з нас

І все буде добре

Настане наш час

Раніше "Телеграф" розповідав, яку українську композицію наспівують 26 років після її виходу. Її виконує відома співачка, яку ви добре знаєте.