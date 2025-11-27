Покращує настрій протягом 18 років: яку пісню обожнюють мільйони українців (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пісня надихає українців у всі часи
Чимало українських пісень з 2000-х залишаються актуальними й досі завдяки важливим темам і життєствердним мотивам. Однією з таких є трек популярного гурту "Океан Ельзи" під назвою "Все буде добре".
Гурт "Океан Ельзи" випустив композицію "Все буде добре" у 2007 році. Вона увійшла до шостого альбому колективу під назвою "Міра". У той час гурт набував популярність, і трек "Все буде добре" зміцнив їх позиції в українській естраді.
У композиції йдеться про те, що у світі немає нічого стабільного — людина постійно зіштовхується з проблемами і труднощами. Однак при цьому автор вселяє надію у те, що "все буде добре", попри все, і закликає ніколи не здаватися.
Пісня мотивує не втрачати віру та підтримує у складні часи, тож є доречною з року в рік. Саме тому "Океан Ельзи" долучають її до програми майже кожного великого концерту. Також гурт зняв кліп на цей трек. Відеороботу створили у студії з акцентом на робочий процес колективу. Кліп переглянули близько 3,9 мільйона користувачів.
Текст пісні "Все буде добре"
Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ
Хто міг, той підіймався та йшов
Ішов собі високо в гори, взявши у похід
Свою надію сильну, як любов
Що все буде добре
Для кожного з нас
Що все буде добре
Настане наш час
Я бачив, як навколо нас і долі, і вогні
Все далі й далі змінювали світ
І ми все вище, бо в долині небо не таке
І далі щось веде мене в похід
І все буде добре
Для кожного з нас
І все буде добре
Настане наш час
І ось, коли ми майже там, де холодно і сніг
І зовсім близько наша самота
Бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти
І буде вся та наша висота
І все буде добре
Для кожного з нас
І все буде добре
Настане наш час
І все буде добре!
Для кожного з нас
І все буде добре
Настане наш час
Раніше "Телеграф" розповідав, яку українську композицію наспівують 26 років після її виходу. Її виконує відома співачка, яку ви добре знаєте.