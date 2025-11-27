Улучшает настроение в течение 18 лет: какую песню обожают миллионы украинцев (видео)

Песня вдохновляет украинцев во все времена

Многие украинские песни с 2000-х остаются актуальными до сих пор благодаря важным темам и жизнеутверждающим мотивам. Одной из таких является трек популярной группы "Океан Эльзы" под названием "Все буде добре".

Группа "Океан Эльзы" выпустила композицию "Все буде добре" в 2007 году. Она вошла в шестой альбом коллектива под названием "Міра". В то время группа приобретала популярность, и трек "Все буде добре" укрепил их позиции в украинской эстраде.

"Океан Эльзы" в 2000-х, фото из сети

В композиции говорится, что в мире нет ничего стабильного — человек постоянно сталкивается с проблемами и трудностями. Однако при этом автор вселяет надежду в то, что "все будет хорошо", несмотря ни на что, и призывает никогда не сдаваться.

Песня мотивирует не терять веру и поддерживает в сложные времена, поэтому уместна из года в год. Именно поэтому "Океан Эльзы" добавляют ее в программу почти каждого большого концерта. Также группа сняла клип на этот трек. Видеоработу создали в студии с акцентом на рабочий процесс коллектива. Клип посмотрели около 3,9 миллиона пользователей.

Океан Эльзы — "Все буде добре"

Текст песни "Все буде добре"

Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ

Хто міг, той підіймався та йшов

Ішов собі високо в гори, взявши у похід

Свою надію сильну, як любов

Що все буде добре

Для кожного з нас

Що все буде добре

Настане наш час

Я бачив, як навколо нас і долі, і вогні

Все далі й далі змінювали світ

І ми все вище, бо в долині небо не таке

І далі щось веде мене в похід

І все буде добре

Для кожного з нас

І все буде добре

Настане наш час

І ось, коли ми майже там, де холодно і сніг

І зовсім близько наша самота

Бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти

І буде вся та наша висота

І все буде добре

Для кожного з нас

І все буде добре

Настане наш час

І все буде добре!

Для кожного з нас

І все буде добре

Настане наш час

