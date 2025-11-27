Улучшает настроение в течение 18 лет: какую песню обожают миллионы украинцев (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Песня вдохновляет украинцев во все времена
Многие украинские песни с 2000-х остаются актуальными до сих пор благодаря важным темам и жизнеутверждающим мотивам. Одной из таких является трек популярной группы "Океан Эльзы" под названием "Все буде добре".
Группа "Океан Эльзы" выпустила композицию "Все буде добре" в 2007 году. Она вошла в шестой альбом коллектива под названием "Міра". В то время группа приобретала популярность, и трек "Все буде добре" укрепил их позиции в украинской эстраде.
В композиции говорится, что в мире нет ничего стабильного — человек постоянно сталкивается с проблемами и трудностями. Однако при этом автор вселяет надежду в то, что "все будет хорошо", несмотря ни на что, и призывает никогда не сдаваться.
Песня мотивирует не терять веру и поддерживает в сложные времена, поэтому уместна из года в год. Именно поэтому "Океан Эльзы" добавляют ее в программу почти каждого большого концерта. Также группа сняла клип на этот трек. Видеоработу создали в студии с акцентом на рабочий процесс коллектива. Клип посмотрели около 3,9 миллиона пользователей.
Текст песни "Все буде добре"
Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ
Хто міг, той підіймався та йшов
Ішов собі високо в гори, взявши у похід
Свою надію сильну, як любов
Що все буде добре
Для кожного з нас
Що все буде добре
Настане наш час
Я бачив, як навколо нас і долі, і вогні
Все далі й далі змінювали світ
І ми все вище, бо в долині небо не таке
І далі щось веде мене в похід
І все буде добре
Для кожного з нас
І все буде добре
Настане наш час
І ось, коли ми майже там, де холодно і сніг
І зовсім близько наша самота
Бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти
І буде вся та наша висота
І все буде добре
Для кожного з нас
І все буде добре
Настане наш час
І все буде добре!
Для кожного з нас
І все буде добре
Настане наш час
Ранее "Телеграф" рассказывал, какую украинскую композицию напевают 26 лет после ее выхода. Ее исполняет известная певица, которую вы хорошо знаете.