Раціон поросят: коли починати прикорм та як годувати, щоб свиноматка не худнула

Раціон поросят за днями: від перших гранул до дерті й преміксів

Маленьких поросят можна почати підгодовувати з 10 дня після появи. Важливо, щоб це була білкова їжа. Зазначимо — смертельно небезпечно годувати сирою картоплею.

Що потрібно знати:

Прикорм ще молочних поросят — білкові гранули

До місяця поросята їдять гранули паралельно з молоком свиноматки

З 30 дня поросят переводять на дерть та премікси

Окрім додаткового прикорму — гранул з особливим складом: вітаміни, добавки, сухе молоко, поросята також ще споживають молоко свиноматки. Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталія Черванчук з Вінниччини, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж.

Вона зазначила, що це допомагає свиноматці менше худнути. "Вони під'їдають собі, наїдаються, вже її не так товчуть", — каже фермерка. Ще місяць годують тими ж гранулами.

З 30 дня поросят переводять на дерть і на премікс. Дерть зазвичай роблять з ячменя, пшениці, кукурудзи в різних пропорціях. Також свиням дають сою та соєву макуху, що мають високий вміст білка.

Довідково: премікс для свиней – це висококонцентрована суміш біологічно активних речовин (вітамінів, мінералів, мікроелементів, ферментів), яка додається до основного корму для підвищення його поживної цінності.

Зазначимо, фермерка наголошує — свиням не потрібно давати нічого іншого, такий раціон є збалансованим. Важливо також, щоб у тварин був доступ до води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що свинарник потрібно обробляти вапном. Важливо також, яку солому підстилати свиням, адже не вся вона однаково їм зручна.