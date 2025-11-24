"Свині чухаються": Яка солома категорично не підходить для підстилки взимку

Вибір соломи безпосередньо впливає на комфорт тварини

Питання вибору підстилки для свиней узимку на перший погляд здається простим, але насправді має важливе значення. Річ у тому, що матеріал може викликати подразнення шкіри у тварин.

Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталія із Вінницької області, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж. Вона зазначила, що у господарстві використовує звичайну пшеничну солому.

Співрозмовниця наголосила, що ячмінна солома погано впливає на комфорт тварини.

"Ячмінь зараз нам не потрібен, ми не користуємося. Використовуємо звичайну солому для свиней. Від неї вони не чухаються. Бо від ячмінної соломи свині чухаються" — каже Наталя.

Пшенична солома добре вбирає вологу і залишається доступним за ціною та якістю варіантом.

Таким чином, досвід фермерів показує, що навіть такі побутові рішення, як вибір соломи безпосередньо впливають на ефективність тваринницького бізнесу та комфорт тварин.

