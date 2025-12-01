Рацион поросят: когда начинать прикорм и как кормить, чтобы свиноматка не худела

Рацион поросят по дням: от первых гранул до дерти и премиксов

Маленьких поросят можно начать подкармливать с 10 дня после появления. Важно, чтобы это была белковая пища. Отметим — смертельно опасно кормить сырым картофелем.

Что нужно знать:

Прикорм еще молочных поросят – белковые гранулы

До месяца поросята едят гранулы параллельно с молоком свиноматки

С 30 дня поросят переводят на дерть и премиксы

Кроме дополнительного прикорма — гранул с особым составом: витамины, добавки, сухое молоко, поросята также потребляют молоко свиноматки. Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Черванчук из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу.

Она отметила, что это помогает свиноматке меньше худеть. "Они подъедают себе, наедаются, уже ее не так толкут", — говорит фермер. Еще месяц кормят теми же гранулами.

С 30 дня поросят переводят на дерть и на премикс. Дерть обычно делают из ячменя, пшеницы, кукурузы в разных пропорциях. Также свиньям дают сою и соевый жмых, имеющий высокое содержание белка.

Справка: премикс для свиней – это высококонцентрированная смесь биологически активных веществ (витаминов, минералов, микроэлементов, ферментов), которая добавляется к основному корму для повышения его питательной ценности.

Фермер отмечает — свиньям не нужно давать ничего другого, такой рацион сбалансирован. Важно также, чтобы у животных был доступ к воде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свинарник нужно обрабатывать известью. Важно также, какую солому подстилать свиньям, ведь не вся она все равно им удобна.