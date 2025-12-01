Гороскоп на 2 грудня: Терезам сюрпризи в особистому житті, а Стрільцям перспективи у роботі

Завтра знакам Зодіаку варто спланувати майбутній тиждень

Для деяких знаків Зодіаку 2026 рік буде дуже успішним. А поки "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 2 грудня, щоб ви знали, на що чекати в цей вівторок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Завтра у вас виникне бажання рухатися швидше, тому підготуйтеся до шаленого дня. День підкине вам цікаву можливість, яку варто оцінити тверезо, без зайвого азарту. Не ігноруйте дрібні сигнали від колег чи партнерів — там є корисна інфа. Вечір подарує шанс зняти напругу й повернути собі драйв.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви можете відчути, що вас трохи "тягне назад", але це не провал — просто пауза для обдумування плану дій. Не беріть на себе більше, ніж готові витягнути, навіть якщо інші щось очікують. На роботі з’явиться тема, яка потребує холодної логіки, а не емоцій.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Спробуйте тримати під контролем увесь хаос, бо там "пролізе" щось важливе. Можлива несподівана розмова, яка змінить ваше бачення ситуації. Вечір краще провести спокійно, без соцмереж і сварок із близькими.

Рак (22 червня — 22 липня)

В цей день ви зловите себе на бажанні зайнятися тим, що давно відкладаєте — і правильно зробите. Намагайтеся не притягувати до себе чужі проблеми, навіть якщо хтось натякає. На роботі можливе маленьке непорозуміння, яке легко вирішиться, якщо ви не візьмете все близько до серця.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Завтра для вас важливо не створювати зайвих очікувань, бо частина людей захоче перекласти на вас додаткові завдання. У фінансах краще уникнути ризиків — час ще не настав. Увечері чекайте приємний сигнал від людини, яка давно цікавиться вашою думкою.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ваш день буде ефективним, якщо не розпорошитеся на дрібниці. На горизонті — нова інформація, яка допоможе зробити важливий висновок щодо однієї справи. Можливе невелике розчарування у чомусь важливому для вас. У стосунках варто проявити трохи більше м’якості.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Завтра ви будете прагнути балансу в усьому, але реальність буде трохи іншою. Не відмовляйтесь від можливості сказати "ні", якщо відчуваєте втому. З’явиться шанс переосмислити одне із недавніх рішень — і це піде на користь. В особистому житті можливий несподіваний жест уваги.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

В цей день варто прислухатися до себе. На роботі може вилізти момент, який ви недооцінили — краще доробити все до кінця. У розмовах із близькими не переходьте у різкий тон, навіть якщо вас провокують. Вечірній настрій буде спокійнішим, ніж початок дня.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цього вівторка ви отримаєте імпульс, який надихне на нові дії, але не поспішайте стрибати у все одразу. Деякі деталі вимагають перевірки, щоб уникнути непотрібних виправлень. На роботі проявиться можливість, яка дасть перспективу на грудень.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Ваш день пройде у спокійному режимі і це вам навіть сподобається. Є шанс вирішити питання, яке довго тягнулось, причому без зайвих драм. Людина з вашого оточення дасть раптову, але корисну пораду. Увечері для вас важлива тиха атмосфера і мінімум людей.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ви завтра будете відчувати легке напруження, ніби щось вислизає з-під контролю, але це лише фон. Насправді день дасть вам більше свободи, ніж здається. У роботі будьте уважні до деталей — саме там схована можливість. У стосунках варто сказати те, що ви давно обмірковуєте.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ідеальний день для серйозних кроків. Хтось може спробувати нав’язати вам свої пріоритети — не ведіться. У фінансах краще утриматися від покупок "бо хочеться". Увечері ймовірний приємний контакт із людиною, з якою ви давно хотіли відновити зв’язок.